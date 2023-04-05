Шанувальники похвалили Ешлі Ґрем за "надихаючі" фото в бікіні

Щоб прорекламувати сироватку, що покращує вироблення колагену, Ешлі Ґрем влаштувала фотосесію у купальнику.

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35-річна американська супермодель Ешлі Ґрем опублікувала серію фото у бікіні у своєму Instagram-акаунті, щоб прорекламувати співпрацю з брендом для засмаги St.Tropez. Знаменита модель не соромиться своїх пишних форм і вже не вперше оголюється перед камерами. Фанатів порадувало, що Ешлі не редагує фото та відкрито показує вади свого тіла.

"У цьому світі, де всі хочуть мати ідеально струнке тіло без розтяжок, целюліту та недоліків, вона настільки реальна, що я завжди цінував її", — прокоментував один із шанувальників "надихаючі" кадри.

"Дякую, Ешлі, за те, що показала, як виглядають справжні жінки!", — написав інший.

Ґрем продемонструвала фігуру в лавандовому купальнику з високою талією зі своєї колекції.

"Деякі люди кажуть: знайди свій пляж, я кажу: знайди свій @sttropeztan ☀️ обожнюю мою нову сироватку для тіла Luxe, що покращує вироблення колагену ✨", — написала модель plus-size.

Нагадаємо, Ешлі Ґрем в епізоді "Milk Drunk: The Podcast" розповіла, що її 32-річний чоловік, продюсер Джастін Ервін зробив вазектомію. Подружжя, яке у шлюбі з 2010 року, вже має трьох дітей — 3-річного Ісаака, а також однорічних хлопчиків-двійнят Малакі та Романа.

Раніше Фокус писав, що модель plus-size Ешлі Ґрем поділилася оголеним фото.