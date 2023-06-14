Будьте настороже. Эндокринолог назвала 7 неочевидных симптомов диабета

Иногда о диагнозе сахарный диабет впервые можно узнать на приеме у кардиолога или гинеколога. О каких симптомах диабета важно знать, чтобы не потерять время.

Сахарный диабет – это хроническое заболевание обмена веществ. Он возникает, когда поджелудочная железа либо не может выработать инсулин и в итоге развивается инсулиновая недостаточность (диабет 1 типа), либо когда организм вырабатывает в достаточном количестве инсулин, но не может эффективно его использовать (диабет 2 типа). О том, какие симптомы могут указывать на начало заболевания, и что делать для профилактики, нам рассказала врач из Харькова, эндокринолог Ксения Марченко.

"Наиболее распростран диабет 2 типа, это когда человек имеет не только генетически обусловленную склонность к болезни, но и такие факторы как: лишний вес, малоподвижный образ жизни, сопутствующие заболевания и инсулинорезистентность" — отмечает эндокринолог.

К сожалению, в последнее время заболеваемость сахарным диабетом 2 типа непрерывно растет. Если раньше диабет 2 типа считали болезнью зрелого возраста, то сейчас он распространен среди молодых людей и даже среди детей.

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Причины диабета

Если на появление диабета 1 типа повлиять невозможно, то другая форма диабета обычно является следствием определенного образа жизни. Ксения Марченко отмечает, что: "В основном развитие диабета напрямую связано с ожирением и избыточным весом, потому что на диабет второго типа влияет больше образ жизни человека, чем наследственный фактор".

Диабет очень коварная болезнь и часто долгое время не дает о себе знать, скрываясь за симптомами других заболеваний. Часто пациенты попадают к смежным специалистам, например, женщины – к гинекологам, с рецидивами молочницы и циститов, а мужчины – к урологу, с учащенным мочеиспусканием, особенно ночью. Также это пациенты кардиолога, которые приходят с жалобами на повышенное артериальное давление. часто в это время мы находим еще и нарушение углеводного обмена, а именно – сахарный диабет 2 типа», — говорит Ксения.

Для подтверждения диагноза требуется анализ на глюкозу крови – это главный маркер, по которому можно диагностировать сахарный диабет. Часто в начале болезни симптомы очень неспецифичны, или совсем отсутствуют, и человек впервые узнает об этом заболевании, имея при этом абсолютно нормальное самочувствие.

Итак, по каким симптомам можно заподозрить сахарный диабет 2 типа:

Чрезмерно жажда

Чрезмерное мочеиспускание

Зуд кожи

Резкое изменение веса (похудение или набор веса)

Утомляемость (слабость, туман в голове)

Раны, которые не заживают

Специфический запах

В практике врача есть очень удобный опросник от Американской Диабетической Ассоциации (АДА), который дает возможность оценить, какие у вас риски заболеть сахарным диабетом 2 типа.

"По рекомендациям АДА, нормальный уровень сахара крови — от 3,3 — 5,5 ммоль/л. Если уровень сахара крови выше 5,5 ммоль, и у вас высокие риски иметь сахарный диабет 2 типа за опросником, нужно обратиться к эндокринологу за более расширенным исследованием» — отмечает эндокринолог Ксения Марченко.

Профилактика диабета – это прежде всего образ жизни. Это здоровое питание и поддержание здорового веса, нормальный индекс массы тела от 18 до 25. "Также важным показателем является объем талии. Для женщин этот показатель в норме не должен превышать 80 см, для мужчин — 94 см", — отмечает врач.

Для профилактики диабета 2 типа также важна профилактика гиподинамии, то есть регулярные физические нагрузки. По рекомендации медицинских ассоциаций, на активные аэробные нагрузки нужно тратить не менее 150 минут в неделю или по 30 минут ежедневно. Этого достаточно для профилактики сахарного диабета 2 типа.

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Также нужно придерживаться здорового питания, идеальным здесь будет средиземноморский тип питания. Его еще называют "диетой долгожителей" и сегодня считают эффективным в плане уменьшения сахара в крови и профилактики сахарного диабета и предиабета. Также средиземноморская диета идеальна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Основу пирамиды этого питания занимают продукты с высоким содержанием клетчатки: цельные злаки, овощи, фрукты и ягоды.

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