После скандала с наркотиками: визовую анкету принца Гарри в США отказываются обнародовать

В своих скандальных мемуарах сын Чарльза ІІІ признался, что употреблял несколько видов наркотиков, тем самым нарушив законодательство США.

В США отказываются обнародовать визовую анкету принца Гарри после того, как он признался в употреблении наркотиков. Об этом пишет New York Post.

Сообщается, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) отклонило требование аналитического центра, чтобы агентство обнародовало визовое заявление принца Гарри после того, как он признался в употреблении наркотиков в своих скандальных мемуарах.

Консервативный аналитический центр Heritage Foundation подал в суд, чтобы настаивать на обнародовании заявления сына короля на получение визы. Но DHS, по-видимому, отклонило запрос фонда.

"Поскольку существуют записи, это ведомство не считает общественный интерес в раскрытии достаточным, чтобы перевесить интересы субъекта конфиденциальности", — написал старший директор DHS Джимми Вулфри в электронном письме.

Скандальные мемуары принца Гарри "Запасной" Фото: Getty

Внешний советник Heritage Сэмюэль Дьюи ответил, что это решение "свидетельствует об ужасном отсутствии прозрачности со стороны администрации Байдена".

"Усилия Министерства внутренней безопасности закрыть запрос Heritage Foundation относительно свободы информации неприемлемы, и мы будем обжаловать их позицию", — сказал он.

В мае 2023 года Heritage подала иск к Закону о свободе информации (FOIA), чтобы обеспечить прозрачность того, как принц Гарри отвечал на вопрос, чтобы получить визу для проживания в США. Кандидаты должны ответить "да" или "нет" на вопрос "Были ли вы когда-нибудь наркоманом?"

В своем бестселлере, опубликованном в январе этого же года, герцог Сассекский рассказал об употреблении рекреационных наркотиков, в частности, "волшебных грибов", кокаина и марихуаны.

Принц Гарри Фото: Getty

Напомним, принц Гарри подарил стюарду свои скандальные мемуары "Запасной".

Также Фокус писал о доходах двойника принца Гарри после скандалов в начале 2023 года.