Эмбер Херд впервые вышла в свет, после того, как выплатила Джонни Деппу миллион долларов

По решению суда, Эмбер должна была заплатить бывшему мужу. А Джонни Депп отдал эти деньги на благотворительность, как и обещал.

Эмбер Херд впервые сфотографировали в Мадриде после того, как она наконец выплатила своему бывшему мужу Джонни Деппу один миллион долларов по решению суда после скандального процесса о домашнем насилии. Актриса выглядела вполне бодро и даже улыбалась папарации. Об этом пишет Daily Mail.

После долгого судебного разбирательства актриса переехала в Мадрид, Испания, вместе со своей двухлетней дочкой Уной, которая родилась от суррогатной матери.

И рассказала журналистам, что очень счастлива. Но уклонилась от вопросов насчет того, собирается ли она и дальше жить в Испании, или все-таки планирует возвращение в Голливуд.

На кадрах, полученных журналистами, Эмбер выглядела очень довольной, никак не показывая своего разочарования по поводу того, что война судебных исков, которой завершился их 15-месячный брак с Деппом, в финале закончилась не в ее пользу.

Херд лишилась роли в "Аквамене" и была вынуждена продать дом в США, чтобы расплатиться с бывшим мужем.

Сам Джонни Депп сразу заявил, что отдаст миллион на благотворительность, распределив деньги между несколькими фондами.

После скандальных судов он вернулся в кино и его новый фильм "Жанна Дюбарри" открыл кинофестиваль в Каннах.

Джонни Депп на Каннском кинофестивале Фото: Getty Images

Эмбер, в свою очередь, тоже не бросила карьеру в кино. Сейчас она готовится к премьере фильма "В огне" про одержимого дьяволом мальчика на кинофестивале в Таормине, Италия.

Недавно Херд дала свое первое интервью после переезда за границу. И заявила, что очень счастлива быть "вдали от всего этого".

А Депп, похоже, наслаждается тем, что суды, наконец завершились. Он играет со своей группой, снимается в кино, но уже заявил, что не будет снова работать с киногигантом Disney.

Хоть и ходили слухи о том, что он вернется к роли Джека Воробья, но это оказалось неправдой.

Говорят, что он до сих пор в ярости из-за того, как студия бесцеремонно уволила его, когда Эмбер обвинила его в домашнем насилии.

Так что Депп сосредоточился на музыке, искусстве и режиссуре артхаусных фильмов.

На прошлой неделе он отыграл концерт в Бухаресте в рамках европейского тупа своей группы "Голливудские вампиры".