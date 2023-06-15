Подруга Канье Уэста снова появилась на людях в странном и нелепом наряде
Ранее комментаторы в соцсетях уже советовали ей бросать Канье, который так радикально изменил ее стиль.
Канье Уэст и его "жена" Бьянка Цензори впервые вышли в свет после того, как рэпер отпраздновал свой день рождения с обнаженными девушками в роли тарелок. Тогда его раскритиковали за оскорбительную тематику вечера. А теперь критикую за очередной странный наряд Бьянки. Об этом пишет Daily Mail.
Канье и Бьянка сходили на обед в Лос-Анджелесе. Они выбрали дорогой ресторан The Lobster в Санта-Монике. Но оделись не слишком подходяще для ресторана.
46-летний рэпер был в свободной черной футболке, серых спортивных штанах и черных кроссовках-носках, которые он уже носил ранее.
А 27-летняя Бьянка была в винтажном топе из коллекции Maison Martin Margiela 1997 года, который она дополнила серебристыми мюлями Balenciaga и колготками.
Союз Канье и Бьянки, как сообщается, был заключен в январе. Законность брака остается под вопросом, поскольку в некоторых сообщениях говорится, что им не удалось подать заявление на получение свидетельства о браке, хотя в разговоре с фанатом в прошлом месяце Канье настаивал, что он и Бьянка действительно женаты.
Когда они начали встречаться – тоже неясно. Но Бьянка работала в бренде West's Yeezy с момента прихода в компанию в ноябре 2020 года. Она числится руководителем отдела архитектуры и получила эту должность после того, как, как сообщается, получила степень магистра строительного проектирования в Мельбурнском университете в Австралии.
Канье завершил развод с Ким в ноябре 2022 года. Пара официально рассталась в феврале 2021 года после шести лет брака и четырех детей.
И после того, как Бьянка и Канье начали встречаться, ее стиль стал стремительно меняться. Впрочем, это происходит со всеми женщинами, с которыми встречается рэпер.
Еще Ким Кардашьян рассказывала, как он выбрасывал ее вещи, после того, как счел их неподходящими.
Стиль Джулии Фокс также радикально изменился. И теперь на очереди Бьянка Цензори.
Фанаты Канье уже пишут в соцсетях, что эти метаморфозы выглядят пугающе и советуют Бьянке бежать от Уэста пока не поздно.
Последней каплей стала его вечеринка по случаю дня рождения, где суши подавали на обнаженных женщинах.
Это в Сети назвали возмутительным, а еще более странным был тот факт, что на вечеринке была дочь Канье – девятилетняя Норт Уэст.
"Это такое женоненавистничество, омг", — написал один разъяренный фанат, а другой отметил: "Его дочь была там, это просто странно".