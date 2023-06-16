Кейт Миддлтон и принц Уильям "застряли" в маленьком имении

Королевская чета планирует переехать в больший особняк, однако принц Эндрю блокирует процесс.

Кейт Миддлтон и принц Уильям "застряли в тесном имении" из-за принца Эндрю. Об этом пишет ОК! Magazine.

Королевские супруги вынуждены остаться в своей "тесной" резиденции Adelaide Cottage в Виндзоре, несмотря на то, что она "слишком маленькая" для их семьи с тремя детьми.

Старший сын Чарльза III и его возлюбленная переехали с 9-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи летом 2022 года из своего дома Анмер Холл в Норфолке.

Источник сообщил, что семья согласилась остаться жить в коттедже, несмотря на то, что они планировали завладеть давней резиденцией принца Эндрю.

"Сначала [Букингемский дворец] хотел, чтобы Эндрю остался в Royal Lodge, чтобы его можно было отремонтировать и подготовить для новых жителей", — объяснил инсайдер.

"Принц и принцесса Уэльские отчаянно хотят большей собственности для своей семьи в районе Виндзора, и дискуссии изначально были сосредоточены на том, чтобы поселить их туда", — продолжил источник.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Скриншот видео

Король Чарльз с апреля пытается заставить 63-летнего Эндрю покинуть особняк за 46 миллионов долларов и убеждает его переехать в коттедж Фрогмор, бывшую собственность принца Гарри и Меган Маркл. Герцог Йоркский живет в доме с 2002 года и отказывается покидать его.

Что касается коттеджа Аделаида, то в доме есть четыре спальни для родственников Уильяма и Кейт, однако ограниченное пространство все еще является для них проблемой. Коттедж также предназначен для работы, там нет места для приема гостей.

"Они искали больший дом, но теперь смирились с тем, что застряли в коттедже из-за того, что другие объекты для них не откроются", — добавил инсайдер о затруднительном положении пары.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Однако пара не связана полностью с коттеджем, поскольку они также имеют свое пространство в Кенсингтонском дворце и большой дом в Норфолке.

Напомним, Кейт Миддлтон попробовала необычный способ выбора имени принца Джорджа.

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