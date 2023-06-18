Ева Лонгория вышла на публику с четырехлетним сыном (фото)
Сантьяго – единственный наследник звезды экрана и ее мужа-бизнесмена Хосе Бастона.
48-летняя американская актриса Ева Лонгория вышла на публику со своим четырехлетним сыном Сантьяго. Об этом пишет Hollywood Life.
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" в черном платье с разрезом на бедрах посетила мероприятие своего нового фильма "Flamin' Hot" в Мехико.
Лонгория, снявшая полнометражный фильм, была в роскошном вечернем платье, облегавшем фигуру, когда она шла по красной дорожке пресс-конференции, прежде чем к ней на сцене присоединился четырехлетний сын Сантьяго.
Платье актриса соединила с элегантными босоножками на каблуке с прозрачными ремешками и блестящей подошвой с черным ободком. Волосы 48-летняя знаменитость завязала в высокий хвост и добавила к вечернему аутфиту несколько украшений, включая серебряные серьги и кольца.
На мероприятии к Еве присоединился ее маленький сын Сантьяго, которого она воспитывает с мужем-продюсером Хосе Бастоном.
Малыш был в темно-синей футболке с рисунком зеленых, фиолетовых и оранжевых динозавров. Он соединил ее с синими шортами карго и белыми кроссовками Reebok. Сантьяго принес с собой игрушку-единорога.
Сын актрисы устроился у нее на коленях, пока Лонгория отвечала на вопросы о своем новом фильме.
Напомним, Ева Лонгория показала трогательный снимок с сыном.
Также Фокус писал об образе Евы Лонгории в стиле Barbiecore.