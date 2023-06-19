Похудеть на 3 кг без диеты: 8 советов диетологов

Чтобы распрощаться с несколькими килограммами, не нужно садиться на жесткую диету и убиваться в зале.

"Сбросить 3 килограмма" (или 2, или 4) — это повторяющаяся цель, а все потому, что это средний лишний вес, который мы склонны набирать в довольно частых ситуациях: в период отпусков, при малоподвижном образе жизни или изменив некоторые привычки.

В идеале, когда вы хотите похудеть, всегда следует обращаться к профессионалу, но, когда дело доходит до небольшого количества, вам просто нужно внести некоторые изменения и следовать простым рекомендациям, чтобы сбросить лишние килограммы без необходимости "сидеть" на диете. Диетолог Летисия Каррера и личный тренер и эксперт по спортивному питанию Сандра Лорден Альварес составили краткий список наиболее эффективных практик для быстрого похудения здоровым способом. Об этом пишет VOGUE Italy.

Хлеб и белок на завтрак

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Хлеб исключать не нужно. Действительно, он обязательно должен быть в вашем рационе, особенно на завтрак. Лорден Альварес рекомендует покупать хлеб с хорошим составом и низким содержанием сахара. "Проблема не в самом хлебе, а в его количестве. Это не одно и то же, съесть ломтик поджаренного хлеба или целую буханку хлеба. То, с чем его едите, также очень важно для определения насыщающей способности хлеба. На завтрак лучше всего сочетать хлеб с белками, такими как индейка, ветчина или яйца".

Правда о кукурузных или рисовых хлебцах

Хотя существует легенда, которая рекомендует заменить хлеб кукурузными или рисовыми хлебцами, Летисия Каррера категорически с этим не согласна. "Это неправда, что они предпочтительнее. На самом деле в этих хлебцах больше калорий, чем в белом или цельнозерновом хлебе. Просто они содержат много воздуха и меньше весят".

Нюансы с кофе

Когда вы хотите похудеть, кофе сам по себе не проблема, но то, как вы его употребляете, может стать проблемой в снижении веса. Вы можете пить его просто так, с обезжиренным молоком или подсластителем, если хотите. Что касается количества, Лорден Альварес уточняет: "3 чашки кофе с подсластителем не влияют на вес. Однако, если вы добавите молоко и сахар, увеличение веса, конечно, возможно".

Будьте осторожны с фруктовыми соками

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Мы часто потребляем напитки не подозревая об их калорийности. "Поскольку они находятся в жидкой форме и не сильно насыщают, риск заключается в том, что мы потребляем намного больше калорий, чем обычно получаем с пищей в твердой форме. Это происходит, например, с фруктовыми соками. Мы можем безопасно пить сок из 5 протертых фруктов, но мы почти не едим 5 целых фруктов", — объясняет Лорден Альварес. А это неизбежно увеличивает калорийность рациона, учитывая, что сок из 4 апельсинов может содержать до 350 калорий.

Ешьте белок на ужин

Для Летисии Карреры одна из самых эффективных рекомендаций для похудения на 2-3 килограмма — есть на ужин только белок. "Это большая помощь в похудении". Как подтвердила Лорден Альварес, как правило, "увеличение потребления качественных белков с высокой насыщающей способностью является хорошей рекомендацией".

Избегайте сахара

Это кажется очевидным, но об этом стоит помнить. Прежде всего потому, что, как напоминает нам Каррера, потребление сахара связано с появлением целлюлита и ускоренным старением кожи. Однако, как указывает Лорден Альварес, следует избегать не сладкого вкуса, а продуктов с быстро усваиваемыми сахарами, которые способствуют повышению уровня глюкозы в крови, вызывая еще большее чувство голода.

Клетчатка, оливковое масло и бобовые

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Это необходимые продукты, которые обеспечивают макроэлементы и дают чувство сытости. Как указывает Лорден Альварес, важно помнить, что голодание "вызывает дефицит питательных веществ в организме, что в конечном итоге замедляет его. Кроме того, это заставит вас есть с большим беспокойством".

Важность отдыха и физических упражнений

Физические упражнения должны быть частью любого образа жизни, хотите вы похудеть или нет, но если цель состоит в том, чтобы похудеть, важно понимать, что "тренировки — это союзник для ускорения метаболизма и увеличения расхода калорий, поэтому вы можете потреблять больше калорий", — объясняет Лорден Альварес. Наконец, отдых необходим, чтобы избежать гормонального дисбаланса, который может повысить аппетит.

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