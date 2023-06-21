Кейт Миддлтон прикрывает шрам с помощью прически (фото)
Принцесса Уэльская чаще всего появляется на публике с распущенными волосами, однако есть причина выбора такой прически.
41-летняя Кейт Миддлтон славится идеальной укладкой и темными локонами, которым завидуют королевские поклонники. Однако помимо того, что Кейт выглядит роскошно, ее прическа также скрывает шрам на голове, полученный в детстве. Об этом пишет Daily Mail.
Шрам размером примерно в 7 сантиметров был впервые замечен в 2011 году, когда принцесса проводила свое первое одиночное королевское мероприятие на закрытом ужине в Кларенс-Хаусе. Заменив Чарльза, Кейт была одета в винтажное серебряное вечернее платье с вырезом на шее, расшитым бисером. В тот вечер шрам на левом виске был неожиданно виден. Позже представитель подтвердил, что это результат операции, проведенной в детстве.
В официальном заявлении поясняется, что "шрам связан с операцией в детстве", но подробности операции "являются личным делом". Королевские инсайдеры подтвердили, что это была "очень серьезная операция", но отказались от дальнейших комментариев.
Джон Скарр, хирург-консультант в больнице Листера в Лондоне, сказал, что шрам вряд ли был результатом опухоли.
"Я действительно сомневаюсь, что это было какое-то серьезное заболевание, и я бы сказал, что это результат удаления артериовенозной мальформации — родимого пятна", — сказал он. — Удивительно, учитывая размеры, что никто раньше этого не замечал".
У ее мужа принца Уильяма также есть шрам на голове, который он ранее назвал "шрамом Гарри Поттера".
Говорят, что шрам Уильяма, который воспаляется, когда он занимается спортом, образовался во время несчастного случая во время игры в гольф. По информации Hello, он получил травму в 1991 году, когда играл в гольф с друзьями в школе в Вокингеме.
Ранее Фокус писал, что в Сеть попали архивные фото юной Кейт Миддлтон в мини-платье.