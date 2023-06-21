Кейт Миддлтон прикрывает шрам с помощью прически (фото)

Принцесса Уэльская чаще всего появляется на публике с распущенными волосами, однако есть причина выбора такой прически.

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41-летняя Кейт Миддлтон славится идеальной укладкой и темными локонами, которым завидуют королевские поклонники. Однако помимо того, что Кейт выглядит роскошно, ее прическа также скрывает шрам на голове, полученный в детстве. Об этом пишет Daily Mail.

Шрам размером примерно в 7 сантиметров был впервые замечен в 2011 году, когда принцесса проводила свое первое одиночное королевское мероприятие на закрытом ужине в Кларенс-Хаусе. Заменив Чарльза, Кейт была одета в винтажное серебряное вечернее платье с вырезом на шее, расшитым бисером. В тот вечер шрам на левом виске был неожиданно виден. Позже представитель подтвердил, что это результат операции, проведенной в детстве.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В официальном заявлении поясняется, что "шрам связан с операцией в детстве", но подробности операции "являются личным делом". Королевские инсайдеры подтвердили, что это была "очень серьезная операция", но отказались от дальнейших комментариев.

Джон Скарр, хирург-консультант в больнице Листера в Лондоне, сказал, что шрам вряд ли был результатом опухоли.

"Я действительно сомневаюсь, что это было какое-то серьезное заболевание, и я бы сказал, что это результат удаления артериовенозной мальформации — родимого пятна", — сказал он. — Удивительно, учитывая размеры, что никто раньше этого не замечал".

У ее мужа принца Уильяма также есть шрам на голове, который он ранее назвал "шрамом Гарри Поттера".

Принц Уильям Фото: Getty Images

Говорят, что шрам Уильяма, который воспаляется, когда он занимается спортом, образовался во время несчастного случая во время игры в гольф. По информации Hello, он получил травму в 1991 году, когда играл в гольф с друзьями в школе в Вокингеме.

Ранее Фокус писал, что в Сеть попали архивные фото юной Кейт Миддлтон в мини-платье.