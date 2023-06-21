Кейт Міддлтон прикриває шрам за допомогою зачіски (фото)

Принцеса Уельська найчастіше з'являється на публіці з розпущеним волоссям, проте є причина вибору такої зачіски.

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41-річна Кейт Міддлтон славиться ідеальною укладкою та темними локонами, яким заздрять королівські шанувальники. Однак, крім того, що Кейт виглядає розкішно, її зачіска також приховує шрам на голові, отриманий у дитинстві. Про це пише Daily Mail.

Шрам розміром приблизно 7 сантиметрів був уперше помічений у 2011 році, коли принцеса проводила свій перший одиночний королівський захід на закритій вечері в Кларенс-Хаусі. Замінивши Чарльза, Кейт була одягнена у вінтажну срібну вечірню сукню з вирізом на шиї, розшитим бісером. Того вечора шрам на лівій скроні був несподівано видно. Пізніше представник підтвердив, що це є результатом операції, проведеної в дитинстві.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

В офіційній заяві пояснюється, що "шрам пов'язаний з операцією у дитинстві", але подробиці операції "є особистою справою". Королівські інсайдери підтвердили, що це була дуже серйозна операція, але відмовилися від подальших коментарів.

Джон Скарр, хірург-консультант у Лістерській лікарні в Лондоні, сказав, що шрам навряд чи був результатом пухлини.

"Я справді сумніваюся, що це було якесь серйозне захворювання, і я сказав би, що це результат видалення артеріовенозної мальформації — рідної плями", — сказав він. — Дивно, враховуючи розміри, що ніхто раніше цього не помічав".

Її чоловік принц Вільям також має шрам на голові, який він раніше назвав "шрамом Гаррі Поттера".

Принц Вільям Фото: Getty Images

Кажуть, що шрам Вільяма, який запалюється, коли він займається спортом, утворився під час нещасного випадку під час гри у гольф. За інформацією Hello, він отримав травму у 1991 році, коли грав у гольф із друзями у школі у Вокінгемі.

Раніше Фокус писав, що до мережі потрапили архівні фото юної Кейт Міддлтон у міні-сукні.