Модный дом Dior открестился от контракта с Меган Маркл

Представитель бренда ответил на слухи вокруг возможного контракта с герцогиней Сассекской.

Недавно ряд мировых СМИ сообщили о том, что французский модный дом Dior подумывает о том, чтобы привлечь в свои ряды жену принца Гарри Меган Маркл. Эксперт по брендам и культуре Ник Эде рассказал, что она могла бы стать одной из самых влиятельных персон в мире и "управлять миллионами", зарабатывая по 200 тысяч фунтов стерлингов за публикацию. Однако сам модный бренд внес ясность в слухи, заявив, что все сообщения необоснованны, и не было никаких переговоров по контракту или недавних контактов с Маркл. Об этом изданию WWD заявил представитель Dior.

По его словам, послами бренда уже давно являются Джису из Blackpink и актрисы Дженнифер Лоуренс, Натали Портман, Шарлиз Терон, Яра Шахиди и Аня Тейлор-Джой. Там же – актеры Роберт Паттинсон и Джонни Депп, а также звезда тенниса Эмма Радукану. Буквально на этой неделе дом добавил тайских актеров Наттавина Ваттанагитифата, более известного как Апо, и Пхакпхума Ромсаитхонга по прозвищу Майл, в качестве новых послов-мужчин в этой стране. Для своей недавней кампании "Леди 95.22" Dior собрал несколько поколений выдающихся женщин из мира моды, кино, литературы, спорта, музыки и искусства, в том числе нигерийскую писательницу Чимаманду Нгози Адичи, чье эссе и связанное с ним выступление на TED "Мы должны All Be Feminists" вдохновило Марию Грацию Кьюри на создание футболок для дебютного показа Dior в 2016 году.

Как видно, Меган Маркл ни в одном из этих списков нет и не планируется.

Сообщения многих новостных ресурсов гласили о том, что агентство талантов Маркл в Голливуде, William Morris Endeavour, заключало сделку с модной маркой, пытаясь притупить негативную огласку вокруг натянутых отношений ее и ее мужа с британской королевской семьей и их разрыва со Spotify.

Как и многие другие дома моды, Диор иногда одевал Маркл, когда она работала членом королевской семьи вместе с принцем Гарри. Гарри также надел костюм Dior на недавней коронации короля Чарльза.

Ранее Фокус писал, что Spotify отказался от убыточного подкаста Меган Маркл. Также выяснилось, что во время записи интервью герцогиня Сассекская солгала.