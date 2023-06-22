Стало известно, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям едва не поссорились на свадьбе в Иордании
Между королевскими супругами возникло напряжение.
Принц Уильям просил Кейт Миддлтон быстрее двигаться на свадьбе в Иордании. Об этом пишет Express.
Супруга будущего короля Великобритании, судя по всему, двигалась слишком медленно для него на иорданской королевской свадьбе в начале июня 2023 года.
40-летний принц Уэльский якобы сказал своей возлюбленной "Чоп-чоп", когда она нашла время, чтобы поговорить с молодоженами.
1 июня 2023 года сын короля Чарльза III и Кейт Миддлтон посетили роскошную свадьбу наследного принца Иордании Хусейна и принцессы Раджвы Алсейф.
"Мужчины, не делайте этого — не делайте этого. Уильям сказал Кейт, чтобы она "спешила", когда она разговаривала с невестой", — ометил редактор Marie Claire royals.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс повторила мысли подкастера, рассказав Express, что отец троих выглядел "грубым" и "нетерпеливым" во время инцидента на свадьбе.
Она отметила: "Хотя он явно перешел от встречи с женихом и невестой, Кейт стоит и разговаривает с невестой в оживленной и очень дружественной манере".
После церемонии Миддлтон и Уильям пообщались с молодоженами, прежде чем отправиться на встречу с другими гостями во дворце Захран во столице Иордании Аммане.
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились на свадьбу принца Хусейна.
Также Фокус писал об образе Кейт Миддлтон на свадьбе в Иордании.