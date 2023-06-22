Бешеные скачки: 6 причин, почему кошки, как угорелые, носятся по квартире
Не стоит забывать, что внутри каждой кошки, даже самой ласковой, сидит охотник, который рано или поздно заявляет о себе.
Каждый владелец кошки сталкивался с ситуацией, когда его пушистый любимец носился по дому или квартире с реактивной скоростью без видимых на то причин. При этом подобное наблюдается как днем, так и ночью. Однако причины все же есть, и их перечислил ресурс The Scotsman.
Сдерживаемая энергия
Для кошек нет ничего необычного в том, что они спят большую часть дня, поэтому иногда быстрые скачки и бег по дому позволяют им выплеснуть накопившуюся энергию после дня отдыха, а также окончательно проснуться.
Внутренний охотник
Кошки – охотники, а прыжки – это способ животного задействовать своего внутреннего охотника. Периоды игры позволяют кошкам оттачивать свои инстинкты выживания, такие как наблюдение, преследование и нападение.
Зов природы
Кошки – существа сумеречные. Поэтому вполне естественно, что они наиболее активны на рассвете и в сумерках. Именно поэтому в три или четыре часа квартира превращается в полигон, на котором домашний питомец резвится, не особо переживая, что может разбудить хозяев или соседей снизу.
Отсутствие стимуляции
Некоторым кошкам просто нужно больше времени для игр, и они бегают по дому, чтобы стимулировать себя. Чтобы высвободить энергию кошки, можно попробовать выпустить животное на улицу на короткое время либо же просто поиграть с ним. Если в доме больше одного животного, то зачастую кошки устраивают парные скачки и развлекают друг друга без посторонней помощи.
Блохи
Одной из наиболее негативных причин, по которой кошки срываются и беспорядочно носятся по дому, являются блохи. Кошки могут начать резко чесаться и даже мяукать, поскольку зуд от укусов насекомых раздражает их и доставляет дискомфорт. Поэтому лучше проверить пушистика на наличие непрошенных сожителей.
После посещения туалета
Некоторые кошки бегают по дому после посещения туалета. Иногда это может означать, что им неудобно, поэтому обязательно нужно проверить, нет ли у них проблем со стулом.
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