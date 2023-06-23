Леди в красном. Кейт Миддлтон посетила скачки в Аскоте в потрясающем ярком платье

Принцесса Уэльская наконец посетила знаменитые скачки в Аскоте и ее образ стал одним из самых эффектных.

Кейт Миддлтон прибыла на Royal Ascot в королевской процессии. Принцесса Уэльская ехала в открытом экипаже вместе с мужем, принцем Уильямом, принцессой Беатрис и ее супругом Эдоардо Мапелли Моцци. Но платье Кейт ярко алого цвета точно затмило наряды всех прочих дам из королевской семьи. Об этом пишет Daily Mail.

Для своего эффектного появления на Royal Ascot 2023 Кейт Миддлтон выбрала легкое платье от Alexander McQueen и изящную шляпу от известного шляпника Филипа Трейси соответствующего оттенка.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на скачках в Аскоте Фото: Getty Images

Образ она дополнила золотыми серьгами от Sézane, которые она носила раньше, красным клатчем от Hermes и красными замшевыми туфлями от Дженнифер Чаманди.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци ехали во второй карете за экипажем короля Чарльза и королевы Камиллы, которых сопровождали герцог и герцогиня Девонширские.

Прибытие Кейт Миддлтон на скачки

Ранее Кейт для скачек в Аскоте выбирала платья более пастельных и приглушенных оттенков, но в этом году она решила отойти от правил и выбрала алый наряд. Ранее в таких ярких платьях на Аскоте обычно появлялась королева Елизавета, которая шутила, что если она наденет менее приметный цвет, то ее никто и не узнает.

Это первый раз, когда Уильям и Кейт посетили это мероприятие после смерти королевы в сентябре прошлого года. В 2023 году на скачках отдали покойной королеве дань памяти, устроив выставку ее фотографий и назвав ее "самой большой поклонницей Royal Ascot ".

За время своего 70-летнего правления Ее покойное Величество посетила почти каждый Royal Ascot, за исключением прошлого года, когда она не смогла присутствовать из-за проблем со здоровьем.

Ну а король Чарльз не мог сдержать эмоции, наблюдая, как лошадь из королевских конюшен по кличке Desert Hero выигрывает скачки короля Георга V после двух поражений.

Ранее скачки посетили принцесса Анна, принцесса Беатрис, Майк и Зара Тиндалл, принц Эдвард и его жена, герцогиня Эдинбургская Софи. Кузены короля: граф Сноудон и Сара Чатто, также вчера присоединились к королевской процессии.

Кейт Миддлтон на скачках в Аскоте Фото: Getty Images

Появление Кейт в Royal Ascot — первое в этом году, поскольку она провела свою неделю, посещая другие мероприятия, включая визит в Национальную портретную галерею. А в среду отмечала день рождения супруга, принца Уильяма, которому исполнился 41 год.

Напомним, принцесса Анна появилась на скачках в Аскоте в винтажном платье и жемчужных украшениях.