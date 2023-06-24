Мальчику из клипа Imagine Dragons о войне в Украине отстроят разрушенный ВС РФ дом

Строители обещают закончить работы за два месяца. В доме будет веранда и несколько новых комнат.

14-летний житель села Новогригорьевка Николаевской области Саша Згурский, ставший героем видеоклипа американской группы Imagine Dragons, амбассадоров благотворительной платформы UNITED24, на песню Crushed, снова на слуху. Парень, который больше всего на свете мечтал вернуться в свой дом, разрушенный российскими оккупантами, вскоре сможет это сделать, сообщается на странице платформы в соцсетях.

"Со вчерашнего дня дом парня и его мамы в селе Новогригорьевка на Николаевщине начали отстраивать благодаря постоянному донору UNITED24 — сети мультимаркетов "Аврора". Строители обещают, что за пару месяцев Саша сможет переступить порог своего нового-старого дома. Спасибо всем привлеченным! Imagine Dragons – за огромную поддержку Украины! "Авроре" – за чудеса, которые мы создаем вместе. Виталию Киму и его команде за молниеносную реакцию и помощь во всем. Всем командам, которые помогают вернуть ребенку его дом. Спасибо!" – говорится в сообщении.

Так сейчас выглядит дом Саши Фото: United24 Фото: United24

В свою очередь Тарас Панасенко, СЕО и соучредитель сети мультимаркетов, рассказал, что некоторые фрагменты дома придется отстраивать с нуля, а также в нем появятся еще несколько комнат и веранда, о которой мечтала мама Саши.

"Все вовлеченные в этот проект команды чувствуют причастность к истории парня, который отказался от каких-либо предложений переехать в город или в другую деревню, от нового дома или квартиры, потому что его единственная мечта — вернуться в родной дом", – заявил он.

Клип был опубликован на канале музыкантов 10 мая и на сегодняшний день его посмотрели 5,2 млн человек. В ролике можно увидеть дом Саши и его убитых соседей. В видео также говорится, как школьник скрывался от обстрелов в бомбоубежище. Ребенок, переживший настоящий ад войны, провел зрителям своеобразную экскурсию по помещениям разрушенной библиотеки и школы, а также улицам, где из земли торчат российские ракеты.

Село Новогригорьевка было в оккупации пять месяцев

Мальчик рассказал журналистам, что сняться в клипе Imagine Dragons ему предложил американский фотограф и певец. При этом он не уточнил, о ком именно идет речь. Добавим, что это был Тай Арнольд, режиссер большинства клипов коллектива, который привез гуманитарную помощь в село, где жил Саша.

"Я сначала не хотел, потом он рассказал, что я могу стать известным, что ко мне могут приехать волонтеры, помочь дом отремонтировать, поэтому я потом согласился", — вспоминает Александр.

По словам подростка, съемки длились примерно неделю. Процесс затягивался из-за погодных условий и отсутствия в поселке электричества.

Ранее Фокус писал, что фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс посвятил речь и песню Украине на фестивале Opener в Польше.