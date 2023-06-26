Фигура мечты. 5 шагов к идеальному телу

Фигура мечты для многих так и остается недостижимым идеалом, а все потому, что не все знают, с чего начать и какой путь пройти, чтобы желаемое стало реальностью.

Стройное подтянутое тело и кубики пресса на животе. Ну чем не мечта? Особенно, если все вокруг качают попу, правильно питаются и ходят в тренажерный зал. Где же начинается путь к совершенству, и как создать фигуру своей мечты, мы спросили фитнес-тренера, мотиватора Татьяну Голофееву.

"Фигура мечты — это не быстрый процесс, а каждодневная работа над собой: формирование пищевых привычек, физическая активность, режим и мотивация. Самое первое, что я узнаю у своих клиентов, это их режим сна, питьевой режим, пищевые привычки и уровень активности в течение дня. Это именно те вещи, на которые нужно опираться, если человек решает похудеть" — говорит Татьяна.

Сон

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Сон – очень важная часть нашей жизни, от него напрямую зависит, как будет функционировать наш организм, вырабатываться гормоны и каким в итоге будет наш вес. Да, вы не ослышались.

"Если вы плохо спите ночью, постоянно не высыпаетесь, ваш организм будет искать другой источник для восстановления энергии. Например, глюкозу, тогда вы будете хотеть съесть что-то сладкое или в принципе за день будете потреблять больше еды, чтобы поддерживать работоспособность. А это все лишние калории" — подытожила Татьяна Головеева.

Вода

Человек на 80% состоит из воды, поэтому если у вас обезвоживание, замедляется обмен веществ и организм начинает запасать воду. В результате отеки и "плюс" на весах.

"Если вы не допиваете воды, организм запасает ее, таким образом, образуются отеки. Люди, которые отекают, думают, что нужно пить меньше воды, тогда они не будут отекать. Но в результате появляется еще больше отеков. Наш организм очень умный, его задача – выжить, поэтому, когда он что-то недополучает, он откладывает запасы" — говорит фитнес-тренер.

Научиться пить воду на самом деле несложно, это такая же привычка, как например, чистить зубы. Первое время вы можете пользоваться специальными трекерами воды на смартфоне, которые будут напоминать вам о необходимости выпить очередной стакан воды. Кроме этого старайтесь, чтобы у вас под рукой всегда была вода, неважно, где вы находитесь, дома, на работе иди на прогулке с друзьями. Помните, что когда вы испытываете сильную жажду, и у вас пересыхает во рту – это уже симптом обезвоживания, не допускайте этого.

Еда

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К сожалению. Большинству людей с детства привиты неправильные пищевые привычки, которые приводят к проблемам со здоровьем и к лишнему весу в частности. Но проблема состоит в том, что во взрослом возрасте сложно изменить их, сбалансировать тарелку и начать есть "правильно".

Сбалансированное питание – ключ к идеальному весу и фигуре мечты, однако для того, чтобы правильно "составлять" тарелку, научиться балансировать количество белков, жиров и углеводов, нужно время. Изначально вам может помочь специалист, который подскажет, поможет и научит тому, как правильно это сделать.

"Когда мы худеем, обмен веществ должен ускоряться и организм должен чувствовать себя комфортно. А это возможно в том случае, когда достаточно всех макро и микроэлементов, воды и сна. Если один из пазлов выпадает – картинка не складывается" — говорит Татьяна.

Ошибка многих людей заключается в том, что они "новую" жизнь всегда начинают резко.

"Люди делают большую ошибку: "с понедельника" идут в зал, начинают правильно питаться, убирают из рациона все любимые продукты. И в результате – срыв. Дайте организму время на адаптацию, ведь каждый новый шаг для него – это стресс. Если вы сразу начинаете ограничивать себя во всем, да еще вводите активные тренировки – это двойной стресс, который неизбежно приведет к срыву" — подчеркивает фитнес-тренер.

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Татьяна рекомендует не быть столь радикальными, особенно вначале пути: "Не надо, приходя домой, выбрасывать все из холодильника. Всегда ищите альтернативу, например белый хлеб замените на ржаной или цельнозерновой. И соблюдайте режим питания, вырабатывайте привычку есть правильные продукты, например, завтрак это не кофе с шоколадкой, а яйца, несколько ложек каши, сыр, овощи".

И самое удивительное, когда люди начинают есть, они обнаруживают, что худеют. Когда организм начинает получать все, то ему нужно, полноценный завтрак, обед и ужин, все необходимые витамины, минералы и микроэлементы, он с легкостью расстается с лишними килограммами.

"Похудение – это математика, Чтобы похудеть, нужно тратить больше, чем вы потребляете. Когда вы находитесь в небольшом дефиците калорий, то не испытываете чувства голода и потеря веса происходит комфортно. В большинстве диет слишком большой дефицит калорий, всего 1200 калорий в рационе, а это крайне мало. Какое-то время вы будете худеть, но затем будет неизбежный срыв, снова плюс на весах и так по кругу" — говорит Татьяна Голофеева.

Идеальная система питания это 80/20, где 80% рациона – это полезная еда, а 20% — ваши любимые вкусности. На таком питании можно легко и без стресса сбрасывать до 4 кг в месяц, при этом позволяя себе есть шоколад и даже торт.

При сбалансированном питании с минимальным дефицитом калорий можно похудеть абсолютно без спорта, но на выходе вы получите слабое, дряблое тело. Если же вы хотите не просто похудеть, а получить красивое тело, подтянутые ноги и упругую попу – нужны силовые тренировки и активная физическая нагрузка.

Спорт

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Физическая активность важна не только для красивой фигуры, а для вашего здоровья в целом. Большинство проблем со здоровьем и основная причина лишнего веса – это малоактивный сидячий образ жизни. Однако активность может быть разной, главное, чтобы это приносило вам удовольствие. Для кого-то это велосипедные прогулки в лесу, для кого-то теннис, а кому-то комфортно бегать в парке по утрам.

"Если вы хотите иметь красивое тело, выберите для себя спорт, который приносит вам удовольствие. Это не обязательно должен быть спортзал. Просто похудеть можно и на сбалансированном рационе, но именно физическая активность поможет это сделать быстрее и в результате получить красивое подтянутое тело" — подчеркивает Татьяна.

Спорт также помогает справиться со стрессом, повышает настроение, наполняет энергией и повышает мотивацию. Если вам кажется, что вы устали и у вас нет сил, то именно спорт может стать тем инструментом, который поможет наполнить вас энергией.

"Спорт помогает не только в процессе похудения, он оказывает влияние на внутреннее состояние человека. Во время физической активности выделяется гормон счастья, поэтому в зал вы заходите одним человеком, а выходите совершенно другим" — подчеркивает фитнес-тренер.

Мотивация

Фото: Фото: Gettyimages

Правильное питание – это хорошо, но нужно думать о своем психологическом состоянии. Одного желания похудеть мало, первоочередные изменения должны произойти в голове — "Я готов". Именно личная мотивация и готовность меняться позволяет пройти этот путь до конца и добиться поставленной цели.

"Ошибка большинства людей заключается в том, что они думают, что пришли в зал и тренер должен сделать из них конфетку. Но есть нюанс. Основную работу должен делать именно клиент. Тренер находится с вами всего 3 часа в неделю, все остальное время – ваша личная ответственность. Что вы едите, что пьете, как спите – знаете только вы. Я как специалист, могу подсказать и направить, если человек слышит и прислушивается – будет результат, а если нет согласованности в действиях – результата не будет" — говорит фитнес-тренер Татьяна Голофеева.

Самое важное научиться слушать свой организм, закрывать все его базовые потребности и не спешить. Тело у вас одно, поэтому относитесь к нему с уважением и любовью, тогда оно обязательно ответит вам взаимностью!

Напомним, какие продукты нельзя есть на ужин, чтобы похудеть и не навредить своему здоровью

Ранее Фокус писал о том, что такое "правило тарелки" и как оно поможет быстро и комфортно сбросить лишние килограммы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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