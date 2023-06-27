Не просто отказ: как Тейлор Свифт указала Меган Маркл на ее место, не придя к ней на интервью

Певица не стала отвечать Меган Маркл лично. Это сделал представитель певицы, что еще больше унизило герцогиню Сассекскую.

Отказ суперзведы мирового шоу-бизнеса Тейлор Свифт принять участие в подкасте Меган Маркл "Архетипы", несмотря на собственноручно написанное герцогиней Сассекской приглашение, может иметь для жены принца Гарри очень неприятные последствия, а уже сейчас является указанием ее реального места в обществе, считает обозреватель Daily Mail Дэн Вуттон.

Автор уверен, что "звезды хотят близости с настоящими членами королевской семьи, а не с ожесточенными Сассексами".

Отсутствие ответа в письменном виде от певицы, которая пользуется огромной популярностью во всем мире, "может стать горькой пилюлей с серьезными последствиями для репутации – достаточно спросить ее знаменитых бывших парней Джона Майера, Джо Джонаса и Гарри Стайлса", – подчеркивает публицист.

"Отказ исходил от представителя, как будто Тейлор отказывалась от еще одного интервью одному из бесчисленных телешоу, подкастов или бульварных газет, которые регулярно делают ставки. Поскольку сделка Spotify на 20 миллионов долларов с Гарри и Меган подошла к концу на прошлой неделе, мы узнали, насколько плохо пара была подготовлена ​​для реальной работы, которая требовала упорного труда, воображения и крепких рабочих отношений. Но также стало очевидным, что маленькая черная книга контактов пары, которая, как они были убеждены, поможет им в момент финансовой нужды, намного тоньше, чем они когда-либо хотели верить", – резюмирует Вуттон.

Он акцентирует внимание на том, что американские знаменитости любили Гарри и Меган, когда они были членами британской королевской семьи.

Тейлор Свифт предпочитает общаться с авторитетными членами королевской семьи Фото: Getty Images

"Как ожесточенные и извращенные метатели гранат, выполняющие миссию камикадзе по свержению монархии, даже если очень уважаемые покойные королева и принц Филипп были близки к смерти, они значат не так уж и много. Публичная связь с Гарри и Меган в рабочем проекте не стоит потенциального ущерба для бренда любой добросовестной звезды, особенно такой, как Свифт, которая потратила годы на налаживание рабочих отношений с принцем Уильямом, который представляет будущее королевской семьи. Не говоря уже о бывших союзниках, таких как Обама, которые все еще обладают подлинным политическим влиянием в либеральных кругах США, Меган, которая все еще обладает непоколебимой уверенностью в том, что однажды она сама может оказаться в Овальном кабинете", – категоричен Дэн.

Обозреватель не исключает, что после подобного демарша Свифт по отношению к Сассексам Netflix "теперь отчаянно пытается последовать за Spotify и разорвать их официальную сделку на 100 миллионов долларов, когда она истечет в 2025 году".

"Высокопоставленный голливудский источник сказал мне: "Netflix тоже хочет уйти. Они завидуют тому, что выход из Spotify мог произойти так быстро. Контракт с Гарри и Меган не выполнен, это был кошмар, чтобы пройти от начала до конца"", – делится он.

Вуттон отмечает: главная проблема Меган и Гарри в том, что они не вкладывали достаточно усилий и времени в проекты, на которые подписались:

"Такой безжалостный конец стремления пары основать империю развлечений может показаться диким, но виноваты они только сами. В первых переговорах между обеими компаниями и Сассексами руководители были убеждены, что у них в руках британские ответы Кардашьян, хотя и с более левой политической мотивацией, что вполне устраивало их новых работодателей. Пара была готова замарать руки, поставить себя в центр различных проектов и регулярно появляться на экране. Но Netflix и Spotify оказались бесполезными. Реальность такова, что даже сейчас, будучи огромными звездами, Кардашьян работают чертовски усердно. Они присоединились к своему новому крупному контракту с Диснеем и понимают, что требуется в плане доступа к их жизням в обмен на такую монументальную сделку. В противоположность этому Spotify и Netflix получили неряшливого Гарри и трудную Мэг: мастера больших идей и еще больших обещаний, которые почти наверняка никогда не осуществятся".

Ранее Фокус писал, что принц Гарри заявил о желании взять интервью у Трампа и Путина.