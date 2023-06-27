Сандру Буллок заметили с загадочным мужчиной (фото)

В последнее время звезда экрана редко появляется на публике.

58-летнюю американскую актрису Сандру Буллок заметили с загадочным мужчиной. Об этом пишет Daily Mail.

Оскароносная звезда экрана наслаждалась поздним ужином в Spartina в Западном Голливуде, когда она вышла в свет в черной блузе на пуговицах и джинсах свободного кроя.

Звезда "8 подруг Оушена", которую редко видели на публике в начале этого года, дополнила свой повседневный ансамбль парой черных туфель-лодочек и темной кожаной сумкой.

Сандра общалась с таинственным молодым человеком, когда они шли бок о бок, выходя из итальянского ресторана. Ее давний партнер Брайан Рэндалл, с которым она состоит в отношениях с 2015 года, в этот день не был замечен рядом.

Сандра Буллок с загадочным мужчиной

В частности Буллок дополнила образ изысканным браслетом и несколькими лаконичными кольцами.

Между тем таинственный мужчина носил повседневный ансамбль из серой кофты с длинными рукавами и коричневых брюк. Он также продемонстрировал пару черно-белых кроссовок Vans.

С августа 2015 года оскароносная актриса, которая сейчас берет перерыв в карьере, чтобы больше времени проводить с семьей, находится в сдержанных отношениях с профессиональным фотографом.

Сандра Буллок Фото: Getty Images

У пары нет общих детей, но у Буллок есть двое приемных детей — 13-летний сын Луи и 11-летняя дочь Лейла, а у Брайана есть взрослая дочь по имени Скайлар от предыдущих отношений.

Напомним, Буллок заметили за объятиями с ее агентом.

Также Фокус писал о причинах исчезновения Сандры Буллок из публичного поля.