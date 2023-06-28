Мила Кунис показала идеальные летние джинсы (фото)

Звезда экранов отправилась в стильном образе на завтрак с подругой.

39-летняя американская актриса Мила Кунис продемонстрировала идеальные джинсы на лето. Знаменитость заметили, когда она шла на завтрак с подругой в Beverly Glen Deli в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Уроженка Черновцов, которой этим летом исполняется 40 лет, надела белые рваные джинсы, топ в черно-белую полоску и светло-голубую рубашку с длинными рукавами. Жена Эштона Кутчера дополнила образ для утренней прогулки парой белых кроссовок Converse и солнцезащитными очками. Свои темные волосы актриса оставила распущенными.

Мила Кунис

Заведение Беверли Глен Дели, похоже, является любимым местом звезды экранов, поскольку две недели назад ее видели выходящей из того же ресторана, где она пообедала с другим другом.

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Напомним, голливудская пара, Эштон Катчер и его жена Мила Кунис, состояние которых оценивается в 275 миллионов долларов на двоих, заявили, что их дети Уаятт Изабель и Дмитрий не получат ничего в наследство.

Ранее Фокус писал, что Мила Кунис, которая родилась в Украине, собрала для помощи соотечественникам, пострадавшим от войны, десятки миллионов долларов.