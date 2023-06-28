Дженнифер Лопес снялась в забавной рекламе для Virgin Voyages Ричарда Брэнсона

Певица и актриса заявила о старте работы с туристической компанией Virgin Voyages еще в прошлом году.

Круизная и туристическая компания Virgin Voyages, которая принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, показала своего амбассадора Дженнифер Лопес в забавной рекламе. Видео появилось в соцсетях компании.

Сообщается, что в компании запустили инструмент под названием Jen A.I. чтобы создать индивидуальные приглашения от самой Джей Ло, которыми можно поделиться со своими близкими, чтобы пригласить их в приключение.

Virgin Voyages Ричарда Брэнсона была запущена в 2019 году как первая круизная линия "все включено" только для взрослых. И расчет был верным. Клиентам очень понравилось путешествовать на борту лайнеров, где есть множество баров и даже тату-салон.

Дженнифер Лопес присоединилась к Брэнсону в 2022 году, заявив, что она будет одновременно инвестором бренда и возьмет на себя роль директора по развлечениям и стилю жизни.

Дженнифер Лопес в рекламе Virgin Voyages

Согласно пресс-релизу, в ее обязанности в рамках этой новой роли входит "развитие морского опыта с акцентом на благополучие и физическую форму" и "сотрудничество в области дизайна и совместного творчества".

После Дженнифер Лопес отправилась вместе с сэром Ричардом в специальный круиз под названием "Безграничное путешествие".

Пятидневный круиз курировался Лопес и ее организацией Limitless Labs.

"Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы развлекать, расширять возможности и вдохновлять моих поклонников жить своей жизнью, не ставя ограничений на то, чего, по их мнению, они могут достичь", — сказала Лопес, отметив, что Брэнсон разделяем эту страсть к партнерству и опыту, которые приносят людям радость и поднимают настроение.

Круизный лайнер Scarlet Lady с Джей Ло и Брэнсоном на борту вышел из порта Майами и отправился в Пуэрто-Плату, а затем пришвартовался на частном острове Virgin, Beach Club at Bimini.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес в эффектном красном платье прорекламировала свою линейку коктейлей Delola. Правда, поклонники певицы раскритиковали ее за это. Ведь 52-летняя Джей Ло следит за своим здоровьем и вообще не употребляет алкоголь.