Шакира продемонстрировала навыки катания на вейкборде (фото)
Знаменитость проводит время в Майами в компании друзей и сыновей.
46-летняя колумбийская певица Шакира отдыхает в Майами. Об этом пишет Daily Mail.
Бывшая девушка Жерара Пике наслаждалась активностями на воде возле своего дома в Майами, штат Флорида. Мама двоих продемонстрировала навыки катания на вейкборде, пока ее тащил скоростной катер с друзьями.
Она запрыгнула на судно в черных шортах и сером топе с длинными рукавами, которые в конце концов сменила на ярко-фиолетовый рашгард. Ее густые вьющиеся волосы спадали до талии из-под черной бейсболки.
Шакира держала руки по бокам и сгибала колени, чтобы удержаться на доске, пока ее тянули по воде. Для безопасности звезда надела синий спасательный жилет O'Neill.
К ней присоединились двое сыновей, которых она воспитывает с бывшим бойфрендом Жераром Пике: Милан, 9 лет, и Саша, 7 лет.
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Напомним, как Шакира узнала об изменах Жерара Пике.
Также Фокус писал о самом романтичном поступке Шакиры во время отношений с Жераром Пике.