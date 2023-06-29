Эшли Грэм показала закулисные снимки со съемок Barbie Dreamhouse Challenge

Модель plus-size подражает гламуру Барби на съемках нового реалити-шоу.

35-летняя американская супермодель Эшли Грэм поделилась в своем Instagram-аккаунте закулисными снимками со съемок реалити-шоу Barbie Dreamhouse Challenge, премьера которого состоится 16 июля на HGTV.

Мать троих детей стала ведущей будущего проекта из четырех серий, в котором восемь звездных команд превращают обычный дом в Южной Калифорнии в версию культовой игрушки Mattel в натуральную величину.

"Честно говоря, в каждую комнату проникло столько ностальгии, — сказала Эшли. — Звезды HGTV такие забавные и веселые, но в то же время очень сосредоточенные. Я была впечатлена всеми их идеями. Невероятно, сколько творчества и истории было вложено в каждую комнату, передний и задний дворы. Я поражен тем, насколько прекрасен этот дом! Я люблю Барби так же сильно, как и вы, если не больше".

На первом кадре Грэм позирует около гримерного столика в облегающем розово-черном платье Nadine Merabi 'Macy'. Также звезда подиумов продемонстрировала фигуру в розовом мини-платье с высоким воротником и страстными перьями, дополнив ансамбль туфлями на каблуках с открытым носком. Изюминкой образа стала пышная прическа в стиле шестидесятых и яркий макияж.

Между тенденцией Barbiecore, которая распространена по всему интернету, любимая кукла Америки также распространяет свое влияние на мир дизайна интерьеров. Так что вполне уместно, что HGTV подхватил эту тенденцию, объявив о своем новом шоу Barbie Dreamhouse Challenge. В честь предстоящего выхода "Барби", долгожданного фильма Греты Гервиг, который выходит в кинотеатрах этим летом, канал обустройства дома предлагает собственную интерпретацию культового "Дома мечты".

В шоу примут участие 15 экспертов HGTV по дизайну/ремонту домов и один знаменитый шеф-повар Food Network. В завершении поклонник Барби выиграет уникальную ночевку в готовом доме с освещенным танцполом, столом-аквариумом, каруселью для шляп и лифтом для домашних животных/телефонной будкой.

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Напомним, в Малибу можно арендовать розовый домик Барби.

Также Фокус писал, что Марго Робби устроила экскурсию по идеальному дому Барби, где снимался фильм.