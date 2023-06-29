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Эшли Грэм показала закулисные снимки со съемок Barbie Dreamhouse Challenge

Фото: Instagram @ashleygraham | Эшли Грэм в образе Барби

Модель plus-size подражает гламуру Барби на съемках нового реалити-шоу.

35-летняя американская супермодель Эшли Грэм поделилась в своем Instagram-аккаунте закулисными снимками со съемок реалити-шоу Barbie Dreamhouse Challenge, премьера которого состоится 16 июля на HGTV.

Мать троих детей стала ведущей будущего проекта из четырех серий, в котором восемь звездных команд превращают обычный дом в Южной Калифорнии в версию культовой игрушки Mattel в натуральную величину.

"Честно говоря, в каждую комнату проникло столько ностальгии, — сказала Эшли. — Звезды HGTV такие забавные и веселые, но в то же время очень сосредоточенные. Я была впечатлена всеми их идеями. Невероятно, сколько творчества и истории было вложено в каждую комнату, передний и задний дворы. Я поражен тем, насколько прекрасен этот дом! Я люблю Барби так же сильно, как и вы, если не больше".

На первом кадре Грэм позирует около гримерного столика в облегающем розово-черном платье Nadine Merabi 'Macy'. Также звезда подиумов продемонстрировала фигуру в розовом мини-платье с высоким воротником и страстными перьями, дополнив ансамбль туфлями на каблуках с открытым носком. Изюминкой образа стала пышная прическа в стиле шестидесятых и яркий макияж.

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Между тенденцией Barbiecore, которая распространена по всему интернету, любимая кукла Америки также распространяет свое влияние на мир дизайна интерьеров. Так что вполне уместно, что HGTV подхватил эту тенденцию, объявив о своем новом шоу Barbie Dreamhouse Challenge. В честь предстоящего выхода "Барби", долгожданного фильма Греты Гервиг, который выходит в кинотеатрах этим летом, канал обустройства дома предлагает собственную интерпретацию культового "Дома мечты".

В шоу примут участие 15 экспертов HGTV по дизайну/ремонту домов и один знаменитый шеф-повар Food Network. В завершении поклонник Барби выиграет уникальную ночевку в готовом доме с освещенным танцполом, столом-аквариумом, каруселью для шляп и лифтом для домашних животных/телефонной будкой.

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Напомним, в Малибу можно арендовать розовый домик Барби.

Также Фокус писал, что Марго Робби устроила экскурсию по идеальному дому Барби, где снимался фильм.