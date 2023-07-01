Пьянка принца Уильяма и арест Дианы: как члены королевской семьи отмечали девичники и мальчишники перед свадьбой

После того как принца Уильяма застукали на вечеринке в ночном клубе, журналисты решили вспомнить, как члены королевской семьи отрывались перед своими свадьбами.

Перед свадьбой жених и невеста чаще всего устраивают шумные мальчишники и девичники, куда приглашают своих друзей и подруг. Принц и принцессы – не исключение. Так, принцессу Диану и Сару Фергюсон арестовали за то, что они переоделись в полицейскую форму, а то, как принц веселился принц Филипп стало известно только 70 лет спустя. Как веселились члены королевской семьи, пишет Daily Mail.

Трудно представить членов королевской семьи , соответствующих диким традициям мальчишника и девичника, с их непристойными костюмами и пьянством. Но члены королевской семьи наслаждались своими последними днями "свободы" также, как и любая другая невеста или жених.

Некоторые молодые члены королевской семьи отправились в самые эксклюзивные клубы Лондона, как принц Чарльз, а другие устроили скромный ужин, как Меган Маркл. А принцесса Уэльская даже умудрилась оказаться в полицейском фургоне.

Принц Уильям

Принц Уильям отправился в Девон на выходные со своими друзьями, прежде чем жениться на Кейт Миддлтон в 2011 году.

Пьяный мальчишник проходил в историческом аббатстве Хартленд, где группа стреляла в глиняных голубей, занималась серфингом и пила дорогой винтажный портвейн. Компания должна отправиться в другое место, но выбрала имение семьи Стакли. Джордж Стакли – близкий друг принца Уильяма.

Принц Уильям в юности Фото: Getty Images

Выходки привели к тому, что принц Уильям был вынужден носить шиньон и наклейку на лбу с именем королевы.

Компанию ему составили его самые близкие друзья: его брат принц Гарри, Томас ван Страубензи, Гай Пелли, Эд и Хью ван Катсем и Том Инскип.

Принц Уильям с друзьями на стадионе Фото: Getty Images

Будущий король заявил тогда прессе, что мероприятие было организовано с "военной точностью", чтобы сохранить планы в максимально возможной тайне.

Всем участникам также сказали, что действует строгая политика "что происходит на мальчишнике, остается на мальчишнике".

Но инсайдер позже рассказал, что все было довольно пристойно: "просто группа парней, хорошо провела время без своих вторых половинок".

Кейт Миддлтон

Говорят, что Кейт Миддлтон исполнила песню Шерил Коул "Борьба за эту любовь" на девичнике, организованном сестрой Пиппой.

Пиппа Миддлтон сделала все возможное, чтобы место проведения мероприятия оставалось в секрете, и даже забронировала четыре разных бара в Лондоне, чтобы сохранить секретность.

В конце концов, мероприятие проходило в доме общего друга. И на Кейт Миддлтон были расклешенные брюки и блестящий топ.

За кулисами концерта в честь Бриллиантового юбилея королевы в 2012 году Уильям спросил Шерил: "Знаешь ли ты, что у тебя есть конкуренты?".

Та самая песня Шерил Коул

Затем он и Кейт начали хихикать, когда принцесса Уэльская призналась, что исполнила песню Шерил на своей вечеринке.

"Она даже выучила танцевальные движения и, по всем отзывам, выступала идеально", — рассказывала певица в интервью.

Кейт Миддлтон до свадьбы с принцем Уильямом Фото: Getty

Между тем, список гостей на мероприятии был сведен к минимуму, в него вошли лишь несколько самых близких друзей Кейт, в том числе одноклассники из колледжа Мальборо и подруги по команде по гребле.

И на вечеринке вряд ли было много алкоголя, так как Кейт не любит пить.

Принц Гарри

Принц Гарри рассказал, что его мальчишник проходил в доме его друга в Хэмпшире, где были игры с выпивкой, механический бык и игры в теннис.

Принцу Гарри удалось сохранить в тайне подробности своего мальчишника перед свадьбой с Меган Маркл. Предполагалось, что он прошел либо в швейцарском горнолыжном городке Вербье, либо на шотландском нагорье.

Принц Гарри на своей свадебной вечеринке Фото: Скриншот/Netflix

В одном из сообщений говорилось, что принц Эндрю предложил свое шале Helora стоимостью 13 миллионов фунтов стерлингов Гарри и его друзьям.

Но в своих откровенных мемуарах "Запасной", принц Гарри рассказал, где на самом деле собрал друзей.

Присутствовали принц Уильям и около 15 близких друзей принца.

Принц Гарри написал в своей книге: "Когда всем наскучила стрельба из ружей, они одели меня гигантским цыпленком с желтыми перьями и стали стрелять в меня фейерверками". А еще он боялся спать, потому что опасался, что брат сбреет ему бороду.

Принц Гарри написал, что якобы Уильям советовал ему побриться перед свадьбой и был "в ярости", когда он этого не сделал.

Меган Маркл

Меган провела девичник в частном клубе Soho House в Оксфордшире, наслаждаясь двухдневным отдыхом со своими самыми близкими друзьями и семьей.

Организатором уик-энда был Маркус Андерсон, консультант Soho House Group.

Меган Маркл на своей свадебной вечеринке Фото: Скриншот/Netflix

В списке гостей были подруги Меган: инструктор по пилатесу Хизер Дорак и нью-йоркский телепродюсер Линдси Джилл Росс, которые прилетели из США на выходные.

Меган называла Линдси, с которой познакомилась в Северо-Западном университете, своей "сестрой" и была подружкой невесты на ее свадьбе в Греции в 2016 году.

На выходных действовала строгая политика запрета социальных сетей. А девичник был сосредоточен на "праздновании дружбы".

Меган и ее гости посетили спа-центр, кинотеатр и кулинарные мастер-классы.

Зара Тиндалл

Зара провела свой девичник за границей, отправившись в Португалию с 19 друзьями, прежде чем выйти замуж за Майка Тиндалла в 2011 году.

Дочь принцессы Анны в сопровождении подруг была замечена в розовой пачке и парике. Среди гостей были ведущие Sky Sports Кирсти Галлахер и Ди Догерти, а также бывшая девушка принца Гарри Натали Пинкхэм.

Зара Тиндалл на своей свадьбе

Говорят, что все они принимали участие в "шумных пьяных играх", останавливались в спа-центре Campo Real Golf Resort and Spa, закрытом комплексе, который строил друг ее отца Эдуардо Нетто де Алмейда.

Майк Тиндалл

Майк Тиндалл улетел во Флориду за семь недель до своей свадьбы с Зарой в 2011 году.

Будущий жених прогуливался вверх и вниз по Саут-Бич с десятью друзьями, потратив 12 000 фунтов стерлингов на алкоголь всего за пять часов в одном ночном клубе.

Майк Тиндалл на своем мальчишнике целовался с официантками

Банда получила VIP-обслуживание в клубе LIV, где они заказали бутылку винтажного Perrier-Jouët Brut Millésime за 508 фунтов стерлингов. В счет также входил Dom Perignon Rose '96 стоимостью 859 фунтов стерлингов, десять бутылок водки, десять бутылок текилы Patron, бутылка самбуки и 34 банки Red Bull, которые доставили полураздетые официантки.

Потом они веселились у бассейна в отеле, причем жениха даже видели в балетной пачке.

Они также поужинали в "Мясном рынке", одном из самых дорогих стейк-ресторанов в городе, где Майк выпил графин дорогого красного вина.

Принцесса Евгения

Было высказано предположение, что девичник принцессы Евгении состоится на Ибице, но подробности об этом событии так и не разглашались.

Свадьба принцессы Евгении Фото: Getty Images

Сообщается, что перед свадьбой в 2018 году девичник организовала сестра Беатрис, принцесса Евгения. И она настолько хорошо справилась, что до сих пор никто не знает, где он проходил и что там было.

Принцесса Беатрис

Нет никаких сообщений о том, что было на девичнике принцессы Беатрис, возможно, потому, что она вышла замуж в июле 2020 года, в разгар пандемии Covid-19.

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: The Royal Family

В преддверии ее свадьбы действовали ограничения на групповые собрания.

Сара Фергюсон

Ферги и ее друзья, включая принцессу Диану, переоделись полицейскими, но позже были пойманы настоящей полицией и увезены в полицейском фургоне.

Свадьба Ферги и принца Эндрю была в 1986 году. И о том, как девушки повеселились, стало известно только годы спустя.

Сара Брэдфорд, подруга герцогини Йоркской ранее рассказывала, что Диана и Ферги всегда отрывались по полной: "Когда они были вместе, всегда возникали проблемы, например, на девичнике Ферги, она и Диана надели седые парики, оделись, как женщины-полицейские и притворялись, что арестовывают "проститутку" возле Букингемского дворца".

Сара Фергюсон и принцесса Диана в костюмах полицейских Фото: Скриншот

Парочку задержали полицейские и посадили в полицейский фургон. Дамы вполне могли переночевать в участке. Но один из копов узнал Диану.

"Он был так потрясен, что не мог в это поверить, и сказал: "Боже мой, это же принцесса Уэльская!", — вспоминала Сара.

Диану и Сару отпустили, и они направились в эксклюзивный клуб Mayfair Annabel's, где, как сообщается, устраивал вечеринку принц Эндрю. Но они с ним разминулись, вернулись в Букингемский дворец и закрыли перед ним ворота.

Ферги написала в своей автобиографии, что рассказала об этом вечере королеве, которая нашла его "достаточно забавным".

Принц Эндрю

Принц Эндрю провел мальчишник в доме своего кузена лорда Ласелла в Ноттинг-Хилле.

Свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон Фото: Скриншот

На мероприятии было полно звезд, даже Элтон Джон и известный ведущий сэр Дэвид Фрост. Ферги пыталась проникнуть на вечеринку жениха, но ее так строго охраняли, что ей это не удалось.

Король Чарльз

В 1981 году у Чарльза был тайный мальчишник в White's — старейшем и самом эксклюзивном джентльменском клубе Лондона.

За шесть дней до своей свадьбы с принцессой Дианой в 1981 году будущий король организовал ужин со своими самыми близкими друзьями, среди которых был Николас Сомс, внук Уинстона Черчилля.

Прицн Чарльз и принцесса Диана на своей свадьбе Фото: Getty Images

Подавали мясное ассорти, картофель, горох и бобы с большим количеством шампанского.

Уезжая после полуночи, Чарльз, как сообщается, был возмущен, обнаружив под дверями толпу папарацци.

На следующий день Диана рассказала, что поссорилась с женихом, потому что он злился из-за того, что кто-то "слил" информацию о мальчишнике.

Принцесса Диана

Сообщается, что Диана посещала эксклюзивный клуб Mayfair Annabel's для девичника, прежде чем выйти замуж за принца Чарльза в 1981 году.

Принцесса Диана на своей свадьбе Фото: Getty Images

Спустя пять лет она вернутся в этот же клуб на предсвадебную вечеринку Ферги, одетая как полицейская.

Принц Филипп

Вечеринка была тайной, но на нее пригласили фотографов, чтобы запечатлеть официальный мальчишник принца Филиппа, который проходил в отеле "Дорчестер".

Перед свадьбой с Елизаветой в 1947 году принц провел два мальчишника.

Елизавета и принц Филипп на своей свадьбе Фото: Royal Collection Trust

Одной из них была официальная вечеринка, состоявшаяся в отеле "Дорчестер" в Лондоне.

Стремясь сохранить конфиденциальность оставшейся части вечера после того, как были сделаны официальные фотографии, принц и его друзья обманом заставили фотографов передать свои камеры и разбили лампочки. Однако в 2018 году — почти через 70 лет после свадьбы — стали известны подробности тайного мальчишника, проведенного в клубе "Колокольня".

Специальное меню включало в себя фуа-гра, черепаховый суп и блинчики креп-сюзетт.

Многие из гостей были членами клуба "Четверг", к которому принадлежал Филип, и которые каждую неделю встречались за обедом в рыбном ресторане Уиллера в Сохо.

Среди известных гостей были маркиз Милфорд-Хейвен, который через шесть дней станет шафером Филиппа, барон Нахум и журналист Филип Янгмен Картер, который впоследствии станет редактором светского журнала Tatler.

Королева Елизавета

Пока ее жених смаковал фуа-гра, для Елизаветы была устроена роскошная вечеринка в Букингемском дворце.

Об этом событии рассказала американская журналистка Кобина Райт, написавшая в Journal-American в 1947 году, что "великолепный прием", устроенный родителями невесты, был "одним из самых великолепных зрелищ, которые я когда-либо видела в своей жизни".

Елизавета и принц Филипп на своей свадьбе Фото: Royal Collection Trust

В описании New Yorker отмечалось, что принцесса Елизавета была одета в платье из "белоснежного атласа с очень пышной юбкой, расшитой пайетками".

Журналистка также отмечала, что Елизавета "выглядела свежей и бодрой, несмотря на огромное бремя королевских приготовлений к свадьбе".

Напомним, ранее Фокус писал о самых дорогих королевских свадьбах. Хоть свадьбы принцессы Дианы, Кейт Миддлтон и Грейс Келли и попали в топ-10, но всех обошел принц из Абу-Даби.

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