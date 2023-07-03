Принца Гарри и Меган Маркл "поймали" папарацци (фото)

Королевская чета отправилась на прогулку в Санта-Барбаре.

Меган Маркл и принца Гарри "поймали" папарацци во время летнего свидания в Калифорнии. Об этом пишет TMZ.

Королевская чета улыбалась, покидая офисное здание в Санта-Барбаре. Они держались за руки на выходе.

Бывшая американская актриса выбрала для выхода в свет белую рубашку, коричневые шорты с ремнем и светлую шляпу с широкими полями. К образу она добавила массивные солнцезащитные очки и лаконичные украшения. На ногах Маркл были босоножки.

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Тем временем принц Гарри был в футболке-поло, темных брюках и бейсболке, добавив к образу темные очки.

Выход герцогов Сассекских в Санта-Барбаре состоялся через несколько недель после новостей о расторжении соглашения со Spotify. Как сообщалось, подкаст экс-актрисы не окупился. Из-за этого были уволены сотни сотрудников компании.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри официально покинули королевскую резиденцию Фрогмор.

Также Фокус писал о вероятных отношениях принцессы Дианы и Меган Маркл, если бы мама принца Гарри сейчас была жива.