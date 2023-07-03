Идеальное тело за 14 дней. 5 продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые помогут похудеть

Клетчатка – важный питательный элемент в рационе, особенно если вы хотите сбросить лишний вес и улучшить свое здоровье.

В день взрослому человеку необходимо около 14 г клетчатки на каждую 1000 ккал. Это примерно 25-38 г, но это не значит, что вы не можете или не должны употреблять больше. Доказано, что употребление 30 граммов клетчатки ежедневно поможет вам похудеть так же эффективно, как и более строгая диета. Об этом пишет Livestrong.com.

Большинство продуктов с высоким содержанием клетчатки довольно низкокалорийные, что поможет вам насытиться, не беспокоясь о превышении нормы калорий. Вот 5 лидеров по содержанию клетчатки.

Нут

Фото: Freepik

​Калорий (на полстакана):​ 134 / Клетчатка:​ 6,2 грамма

Нут является прекрасным дополнением к рациону из-за его пользы для вашего здоровья. Кроме того, существует множество вариантов приготовления нута, один из которых обязательно придется вам по душе. Нут можно запечь и использовать вместо хрустящих снеков на перекус, можно добавлять в салаты и рагу, а также в хумус.

Нут богат витаминами и микроэлементами, такими как цинк, железо, фосфор, магний, калий, медь и многие другие. Исследования показывают, что люди, регулярно потребляющие нут практически вдвое реже страдают от ожирения.

У нута низкий гликемический индекс, а это означает, что он содержит много клетчатки и жира, медленнее усваивается и переваривается, что помогает вам дольше оставаться сытым и реже переедать. Исследование, проведенное в журнале "Nutrition" за август 2020 года, показывает, что, поскольку перекусы могут составлять почти 24% ваших ежедневных калорий, перекус на основе нута является отличным вариантом.

Груши

Фото: Pixabay

​Калорий (1 средняя):​ 101 / Клетчатка:​ 5,5 грамм

Груши богаты антиоксидантами и полны воды, что помогает поддерживать водный баланс и чувство сытости. Согласно исследованию Nutrients, проведенному в августе 2019 года, было обнаружено, что употребление в пищу продуктов, богатых H2O, в значительной степени способствует потреблению воды в целом и может оказать положительное влияние на состав тела.

Часто, когда вы не допиваете норму воды, вы путаете жажду с голодом. Если это так, то перед тем, как остановиться на каком-либо калорийном перекусе, выберите фрукт, с высоким содержанием жидкости, например, – грушу.

Грушу можно есть свежей, добавить в салат, смузи или запечь.

Малина

Фото: Pexels

Калории (1 чашка): 64 калории / Клетчатка:​ 8 грамм

Вы хотите много клетчатки и мало калорий? Малина — незаменимый продукт для тех, кто хочет похудеть. Малина может похвастаться внушительным количеством клетчатки для столь маленьких ягод.

Употребление фруктов уже давно ассоциируется с поддержанием здорового веса. Хотя фрукты полны простых сахаров (а не добавленного сахара) они способны бороться с ожирением и обязательно должны быть в рационе тех, кто хочет похудеть.

Смесь противовоспалительных антиоксидантов, высокое содержание воды и клетчатки в малине делает ее супер ягодой. Вы можете наслаждаться малиной в сыром виде, смешивать со смузи (свежую или замороженную) или добавлять в любимую овсянку, чтобы получить еще больше клетчатки.

Попкорн

Фото: Pexels

Калории (4 стакана):​ 122 / Клетчатка:​ 4,8 грамма

Попкорн — это здоровый выбор для перекуса, в том случае, если к нему ничего не добавляют (не спутайте его с попкорном, который продается в кинотеатре).

"Чистый" попкорн — хороший выбор для похудения, потому что он содержит тонну объема на порцию, которая поможет вам оставаться сытым в течение длительного периода времени.

Однако вам не обязательно есть его вовсе без ничего. Сбрызните попкорн небольшим количеством оливкового масла и используйте специи. Укроп и чеснок, перец чили и лайм или розмарин и базилик — все это комбинации, которые могут превратить обычный попкорн в восхитительное лакомство, не добавляя лишних калорий.

Апельсины

Фото: Pixabay

​Калорий (1 средний):​ 69 / Клетчатка:​ 3,6 грамма

Апельсины доказывают, что есть фрукт целиком, как правило, лучше, чем просто пить со, ведь клетчатка находится в мякоти апельсина. Апельсины — отличный способ получить клетчатку в любое время дня. Они не требуют охлаждения и невероятно портативны, что делает их идеальным перекусом в дороге.

Апельсины идеально подходят для перекусов благодаря идеально разделенным на порции долькам. Их также можно нарезать и добавлять практически ко всему, включая овсянку, салаты и даже такие блюда, как жареная брюссельская капуста.

Напомним,фруктовая диета поможет быстро и "вкусно" сбросить лишний вес

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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