Есть и не поправляться. Топ-15 полезных перекусов, которые не вредят фигуре

Гарвардская школа общественного здравоохранения предоставила список здоровых продуктов, которые можно есть между приемами пищи, не рискуя перебрать калорий и набрать вес.

Какие полезные продукты можно есть между приемами пищи, чтобы не испытывать чувства голода и не набирать вес? Таких продуктов достаточно, нужно только уметь правильно выбирать. Диетологи утверждают, что одним из злейших врагов вашей фигуры являются перекусы между приемами пищи: "Это заставляет нас потреблять больше калорий, чем необходимо в конце дня", — объяснила диетолог Валерия Кастанья. Об этом пишет Vogue Italia.

Обратимся к так называемой науке о перекусах, широко обсуждаемой в Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана — школе, которая продвигает общественное здоровье посредством открытий и коммуникации, — чтобы выяснить, какие здоровые продукты можно есть на перекус. Эксперты школы отмечают, что пищевая промышленность тратит 80% своего рекламного бюджета только на продвижение фаст-фуда, сладких напитков, сладостей и других нездоровых перекусов (что явно затрудняет их производство). Было доказано, что люди, которые выбирают плотные, жирные или перекусы с высоким содержанием сахара, испытывают психологический стресс. Не говоря уже о тех, кто выбирает нездоровые перекусы, пропуская при этом основные приемы пищи.

Скука или настоящий голод?

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Это размышление настаивает на важности понимания того, почему мы хотим перекусить между основными приемами пищи, это настоящий голод или скорее эмоциональный, связанный с беспокойством или скукой. В первом случае урчит в животе, появляются головные боли и упадок сил — это настоящий голод. В этом случае вы можете выбрать в качестве перекуса орехи, йогурт или бутерброд из цельнозернового хлеба. А если вы хотите просто что-то пожевать от скуки, то выбирайте продукты с водой и клетчаткой.

Что есть в качестве перекуса?

Свежие фрукты (источник минералов, витаминов, клетчатки и многочисленных молекул с антиоксидантным действием), орехи (по данным Гарвардской медицинской школы, они помогают снизить уровень холестерина и содержат много жирных кислот и омега-3, полезных для сердца) и йогурт (низкая калорийность, содержит белки с высокой биологической ценностью, витамины группы В и минеральные соли, такие как кальций и фосфор) — это перекусы, на которые следует обратить внимание, если вы заботитесь о своем здоровье и фигуре.

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Другими менее известными, но не менее подходящими для перекуса, являются соленые огурцы. Они низкокалорийные, являются прекрасным источником клетчатки и минералов, действуют как пробиотики, защищающие микробиом. Как объяснила доктор Паула Россо, благодаря своей твердой текстуре, которую необходимо жевать, огурцы обладают большой насыщающей способностью. Но есть много других вариантов, которые Гарвард рекомендует в качестве полезного перекуса.

Хрустящий перекус

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Орехи

Сырые овощи (морковь, огурцы, сельдерей)

Семечки (подсолнуха, тыквы)

Цельнозерновые крекеры

Яблоки

Сливочный перекус

Творог

Йогурт

Хумус

Авокадо

Полезный сладкий перекус

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Свежие нарезанные фрукты или ягоды

Черный шоколад

Полезный соленый перекус:

Ломтик сыра (например, пармезан)

Хрустящий жареный нут

Горсть сухофруктов

Арахисовое масло

Напомним, эти пять перекусов после тренировки помогут вашему телу правильно восстановиться.

Ранее Фокус писал о том, какие энергетические продукты нужно есть на перекус, чтобы быстро восполнить запас сил.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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