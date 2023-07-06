В семье Кейт Миддлтон грядет пополнение (фото)

Ализе продемонстрировала округлившийся живот на фотографиях, которыми поделился ее муж.

36-летний младший брат принцессы Уэльской, Джеймс Миддлтон, и его жена Ализе Тевенет объявили, что ждут первенца. Об этом будущий папа написал на своей странице в соцсети, опубликовав фото любимой с округлившимся животом с собакой Мэйбл.

"Мы не могли быть более взволнованы … ну, Мэйбл может быть. Это было очень трудное начало года после потери моей любимой Эллы, однако мы закончим год самым драгоценным маленьким прибавлением в нашей растущей семье", – говорится в подписи.

Ребенок станет седьмым внуком для родителей Джеймса, Кэрол и Майкла Миддлтонов. Они уже являются бабушкой и дедушкой детей Кейт и Уильяма, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также детей Пиппы и ее мужа Джеймса Мэтьюза, Артура, Грейс и Роуз.

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В комментариях подписчики спешат поздравить счастливую пару:

"Это такая радостная новость. Всего наилучшего!", "Огромные поздравления вам обоим", "Какие потрясающие душевные новости, которыми можно поделиться! Желаю всем вам всего хорошего и счастливого времени".

Джеймс и французский финансовый аналитик Ализе поженились 11 сентября 2021 года в Борм-ле-Мимоза (Франция). Невеста надела свадебное платье в стиле Бардо 1980-х годов, принадлежавшее ее свекрови Кэрол.

На торжестве присутствовали родители и обе сестры Джеймса с мужьями и детьми. В роли цветочниц на свадьбе выступили любимые собаки пары Элла и Мэйбл.

В одном из интервью Миддлтон признавался, что своим знакомством с женой в клубе Южного Кенсингтона в Челси в 2018 году обязан Элле.

"Элла лежала у моих ног под столом. Поняв, что ей может понадобиться вода, я доверил ей подойти к чаше с водой через террасу. Однако она рванула к Ализе. Немного смутившись, я подошел, чтобы извиниться и вернуть Эллу. Но Ализе подумала, что я официант, и заказала ей напиток, продолжая гладить Эллу, которая в этот момент лежала на спине, наслаждаясь вниманием. Мало ли я знал, но я только что встретил свою будущую жену, и все благодаря Элле. Если бы я не доверял Элле, я бы не привел ее в клуб Южного Кенсингтона, и она не смогла бы сказать привет женщине, которая стала моей невестой", – вспоминал Джеймс.

Собаки не стало в январе 2023 года, что стало тяжелой утратой для пары. Джеймс до сих пор вспоминает Эллу в своих трогательных постах, посвященных ей.

Ранее Фокус писал, что Элла спасла Джеймса Миддлтона от самоубийства.