Топ-5 полезных перекусов, которые можно съесть за рабочим столом

Если вы рано завтракаете, то до обеда вам понадобится легкий перекус, чтобы зарядиться энергией и дождаться обеда. Какие продукты выбрать для перекуса прямо за рабочим столом?

Вас тянет перекусить до обеда? Причем чем-нибудь сладеньким, к очередной чашке кофе с молоком или капучино? Нет ничего страшного, чтобы иногда перекусывать сладостями, но если вы хотите сократить количество калорий, чтобы привести себя в форму, отказ от этих сладких или вредных перекусов определенно поможет. Предлагаем вам пять перекусов, которыми можно полакомиться прямо за рабочим столом. Об этом пишет Realbuzz.

Йогурт и мед

Фото: Freepik

Йогурт содержит кальций и полезен для желудка, при этом имеет небольшое количество жира. Недавнее исследование показало, что люди, которые получали кальций из йогурта, а не из других молочных продуктов, потеряли больше веса в области живота. Выбирайте нежирные йогурты без наполнителя, которые содержат пробиотики, а для сладости добавьте немного меда. Доказано, что мед повышает уровень защитных антиоксидантов в крови, а также полезен в качестве дополнения к диете для людей, страдающих высоким уровнем холестерина. Согласно исследованиям, использование меда вместо сахара или искусственных подсластителей может снизить общий уровень холестерина и триглицеридов и повысить уровень "хорошего" холестерина ЛПВП.

Тост с авокадо

Фото: Getty

Авокадо называют суперфудом из-за его состава. Авокадо богат витамином Е, мононенасыщенными жирами и калием, а также витамином В6, который помогает процессу синтеза серотонина – гормона хорошего настроения. Выложите половинку авокадо на ломтик цельнозернового тоста, чтобы получить вкусный и здоровый перекус с низким гликемическим индексом. Если вам нравится острая нотка, можете сбрызнуть тост соусом табаско.

Миндаль и курага

Фото: Pexels

Миндаль — отличный источник магния и витамина Е (антиоксидант), он богат белком и клетчаткой, а также имеет низкий гликемический индекс. Курага содержит каротины, которые могут снизить риск развития рака горла и легких, а также обеспечивают вас калием, железом, кальцием, кремнием, фосфором и витамином С. Удивительно, но в кураге гораздо больше питательных веществ, чем в абрикосе, а все потому что содержание питательных веществ в сушеном фрукте концентрировано. В грамме сушеных абрикосов в двенадцать раз больше железа, в семь раз больше клетчатки и в пять раз больше витамина А, чем в свежих фруктах. Идеальный перекус – это курага, начиненная миндалем.

Смузи из банана, манго и ананаса

Фото: Pixabay

Смузи — это напиток, которым можно наслаждаться даже в том случае, если у вас есть в офисе политика "не есть за рабочим столом". Конечно, вы не можете просто установить блендер рядом с копировальным аппаратом, но вы можете приготовить его заранее, прямо перед выходом из дома.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Энергетический коктейль из банана, манго и ананаса содержит изрядную порцию бета-каротина, фолиевой кислоты, клетчатки, витаминов В, С и Е и необходимых минералов. Обезжиренное молоко также добавляет белок и кальций. На две порции понадобится половинка мякоти спелого манго, свежий ананас, маленький банан, сок половинки или целого лайма (по вкусу), 150мл. обезжиренного молока и восемь кубиков льда. Просто раздавите лед в блендере, добавьте фрукты и молоко, а затем смешайте до получения однородной массы.

Арахисовая паста с хлебцами

Фото: Freepik

Этот перекус — идеальное сочетание белков, жиров и углеводов. Хотя арахисовая паста содержит много жира (ненасыщенного), кроме этого арахис — источник антиоксидантного витамина Е. Арахисовая паста также богата белком и магнием, поэтому является отличным вариантом для вегетарианцев. Намазывайте арахисовую пасту на ржаные хрустящие хлебцы, в которых мало соли, много клетчатки и низкий гликемический индекс. Это здоровый перекус, который придаст вашему организму энергии и позволит не переедать в следующие приемы пищи.

Напомним, ни в коем случае не ешьте эти продукты, если хотите похудеть

Ранее Фокус писал о том, какие полезные перекусы не навредят вашей фигуре, а, наоборот, помогут сбросить лишний вес и улучшить здоровье

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.