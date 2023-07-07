Ким Кардашьян нарушила молчание об антисемитских высказываниях Канье Уэста

Знаменитость расплакалась, признав, что она "не в порядке".

42-летняя американская теледива Ким Кардашьян отреагировала на антисемитские высказывания своего бывшего мужа Канье Уэста. Об этом пишет Page Six.

Во время свежего эпизода "Семейства Кардашьян" многодетная мама нарушила молчание, общаясь с сестрой Хлои о публичных скандалах ее бывшего возлюбленного.

Когда Ким спросили, как у нее дела, звезда расплакалась, признав, что она "не в порядке".

"У меня сегодня такой тяжелый день", — сказала она, вытирая слезы с глаз, отметив, что не переодевалась несколько дней из-за грусти.

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Ким Кардашьян Фото: Getty Images

"Меня это действительно смущает, это так сильно отличается от человека, за которого я вышла замуж", — призналась 42-летняя звезда реалити-шоу.

"Потому что это то, кого я любила, и это то, кого я помню, и ... я сделаю все, чтобы вернуть этого человека", — добавила Ким.

Кардашьян призналась, что ей "неприятно" из-за публичных выходок 46-летнего Канье Уэста — хотя ему, судя по всему, было все равно.

"Я даже не думаю, что он чувствует себя плохо, — сказала Ким сестре.

"Вся ситуация печальная, и я не знаю, как с ней эмоционально справиться", — добавила звезда.

Канье Уэст Фото: Getty

Напомним, Ким Кардашьян расплакалась, рассказывая о Канье Уэсте.

Также Фокус писал о признании Канье Уэста как "антисемита 2022 года".