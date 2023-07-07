Соломко, Лещенко и Егорова: как в Украине прошел фестиваль "Линия испанского кино" (фоторепортаж)

Фестиваль испанского кино не проводили в Украине с 2012 года.

В четверг, 6 июля, в столичном кинотеатре "Жовтень" состоялось торжественное открытие фестиваля "Линия испанского кино". Событие проводят Посольство Испании в Украине и Испанское агентство по международному сотрудничеству по развитию в рамках председательства Испании в Европейском Союзе во втором семестре 2023 года. Мероприятие организовано в сотрудничестве с кинокомпанией "Артхаус Трафик".

Событие открылось комедией "Лучший босс". Среди первых зрителей: Александр Лещенко, Лина Верес, София Егорова, Вячеслав Соломко, Влад Никитюк и Анна Гуляева.Журналист Фокуса побывал на событии.

Рикардо Лопес-Аранда Хагу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине

Первый фестивальный смотр посетили хореографы Александр Лещенко и Лина Верес, актеры Влад Никитюк и Анна Гуляева, певица София Егорова, ведущий телеканала "Киев" Вячеслав Соломко, пиарщица Татьяна Карикова. Представили фильм-открытие Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу и генеральный директор кинокомпании Артхаус Трафик Денис Иванов.

Актриса Анна Гуляева и актер Влад Никитюк

Фестиваль открылся лентой "Лучший босс" — Лучшей европейской комедией 2022 года по версии Европейской киноакадемии и обладательницей шести наград от Национальной кинопремии Испании "Гоя". Картина режиссера "Эскобара" Фернандо Леона де Араноа и продюсеров сериалов "Новый папа" и "Молодой папа" рассказывает о харизматичном провинциальном бизнесмене.

Господин Нгуен Хонг Тхакх, Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Украине

В преддверии присуждения престижной награды за совершенное ведение бизнеса он пытается держать марку заботливого руководителя, который неустанно работает для благополучия сотрудников. Главную роль играет оскароносный Хавьер Бардем. Повторный показ в рамках фестиваля пройдет в понедельник, 10 июля. Параллельно фестивалю картина вышла в украинский прокат.

Вячеслав Соломка ведущий Фото: Настя Теликова

Хореографы Лина Верес и Александр Лещенко

Певица София Егорова

Татьяна Карикова

Денис Иванов, продюсер, генеральный директор кинокомпании "Артхаус Трафик"

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