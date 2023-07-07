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Стиль жизни

Соломко, Лещенко и Егорова: как в Украине прошел фестиваль "Линия испанского кино" (фоторепортаж)

Вячеслав Соломка фото 2023
Фото: Настя Теликова | Вячеслав Соломка ведущий

Фестиваль испанского кино не проводили в Украине с 2012 года.

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В четверг, 6 июля, в столичном кинотеатре "Жовтень" состоялось торжественное открытие фестиваля "Линия испанского кино". Событие проводят Посольство Испании в Украине и Испанское агентство по международному сотрудничеству по развитию в рамках председательства Испании в Европейском Союзе во втором семестре 2023 года. Мероприятие организовано в сотрудничестве с кинокомпанией "Артхаус Трафик".

Событие открылось комедией "Лучший босс". Среди первых зрителей: Александр Лещенко, Лина Верес, София Егорова, Вячеслав Соломко, Влад Никитюк и Анна Гуляева.Журналист Фокуса побывал на событии.

Рикардо Лопес-Аранда Хагу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Fullscreen
Рикардо Лопес-Аранда Хагу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине

Первый фестивальный смотр посетили хореографы Александр Лещенко и Лина Верес, актеры Влад Никитюк и Анна Гуляева, певица София Егорова, ведущий телеканала "Киев" Вячеслав Соломко, пиарщица Татьяна Карикова. Представили фильм-открытие Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу и генеральный директор кинокомпании Артхаус Трафик Денис Иванов.

Актриса Анна Гуляева и актер Влад Никитюк Fullscreen
Актриса Анна Гуляева и актер Влад Никитюк

Фестиваль открылся лентой "Лучший босс" — Лучшей европейской комедией 2022 года по версии Европейской киноакадемии и обладательницей шести наград от Национальной кинопремии Испании "Гоя". Картина режиссера "Эскобара" Фернандо Леона де Араноа и продюсеров сериалов "Новый папа" и "Молодой папа" рассказывает о харизматичном провинциальном бизнесмене.

Господин Нгуен Хонг Тхакх, Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Украине Fullscreen
Господин Нгуен Хонг Тхакх, Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Украине

В преддверии присуждения престижной награды за совершенное ведение бизнеса он пытается держать марку заботливого руководителя, который неустанно работает для благополучия сотрудников. Главную роль играет оскароносный Хавьер Бардем. Повторный показ в рамках фестиваля пройдет в понедельник, 10 июля. Параллельно фестивалю картина вышла в украинский прокат.

Вячеслав Соломка ведущий Fullscreen
Вячеслав Соломка ведущий
Фото: Настя Теликова
Хореографы Лина Верес и Александр Лещенко Fullscreen
Хореографы Лина Верес и Александр Лещенко
Певица София Егорова Fullscreen
Певица София Егорова
Татьяна Карикова Fullscreen
Татьяна Карикова
Денис Иванов, продюсер, генеральный директор кинокомпании "Артхаус Трафик" Fullscreen
Денис Иванов, продюсер, генеральный директор кинокомпании "Артхаус Трафик"

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