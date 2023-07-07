Соломка, Лещенко та Єгорова: як в Україні пройшов фестиваль "Лінія іспанського кіно" (фоторепортаж)
Фестиваль іспанського кіно не проводили в Україні з 2012 року.
У четвер, 6 липня, у столичному кінотеатрі "Жовтень" відбулося урочисте відкриття фестивалю "Лінія іспанського кіно". Подію проводять Посольство Іспанії в Україні та Іспанська агенція з міжнародного співробітництва з розвитку в межах головування Іспанії в Європейському Союзі у другому семестрі 2023 року. Захід організовано в співпраці з кінокомпанією "Артхаус Трафік". Журналіст Фокусу побував на події.
Подія відкрилася комедією "Найкращий бос". Серед перших глядачів: Олександр Лещенко, Ліна Верес, Софія Єгорова, Вячеслав Соломко, Влад Нікітюк і Анна Гуляєва. Журналіст Фокусу побував на події.
На перший фестивальний огляд завітали хореографи Олександр Лещенко та Ліна Верес, актори Влад Нікітюк і Анна Гуляєва, співачка Софія Єгорова, ведучий телеканалу "Київ" Вячеслав Соломко, піарниця Тетяна Карікова. Представили фільм-відкриття Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу та генеральний директор кінокомпанії "Артхаус Трафік" Денис Іванов.
Фестиваль відкрився стрічкою "Найкращий бос" — найкращою європейською комедією 2022 року за версією Європейської кіноакадемії та володаркою шести нагород від Національної кінопремії Іспанії "Гоя". Стрічка режисера "Ескобара" Фернандо Леона де Араноа та продюсерів серіалів "Новий тато" й "Молодий тато" розповідає про харизматичного провінційного бізнесмена.
Напередодні присудження престижної нагороди за досконале ведення бізнесу він намагається тримати марку турботливого керівника, який невпинно працює задля добробуту співробітників. Головну роль грає оскароносний Гав'єр Бардем. Повторний показ у межах фестивалю відбудеться в понеділок, 10 липня. Паралельно з фестивалем стрічка вийшла в український прокат.
Раніше Фокус публікував рецензію на фільм на фільм "Астероїд-Сіті". Крім того, Фокус писав про те, як пройшла музична премія YUNA 2023.