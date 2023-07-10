Топ-10 лучших овощей, которые помогут вам стать выше
Минералы и витамины, содержащиеся в некоторых овощах, могут помочь увеличить ваш рост на несколько сантиметров.
Наш рост во многом зависит от генов, однако часто люди не достигают своего идеального роста из-за скудного рациона и дефицита необходимых питательных веществ, необходимых организму. Именно потому важно включать в свой рацион разнообразные продукты. К примеру, есть ряд овощей, которые могут помочь вам вырасти на несколько см. Добавление этих овощей в ваш рацион поможет правильной секреции гормонов роста и закроет важные дефициты необходимых нутриентов, что будет способствовать достижению высокого роста. Об этом пишет Stylecraze.
Одно из исследований показало, что мальчики, которые употребляли много овощей и фруктов, в дошкольном возрасте были на 1,3 см выше, а при поступлении в школу на 2,4 см выше тех детей, которые употребляли мало овощей.
Оптимального роста люди достигают к подростковому возрасту, однако правильное сбалансированное питание, в котором достаточное количество различных овощей поможет улучшить ваше здоровье. Вот десятка овощей, которые помогут вам естественным образом увеличить ваш рост, даже если вы уже давно не подросток.
Ревень
Ревень — травянистое многолетнее растение, которое растет из толстых и коротких корневищ. Эти растения считаются фруктами в Соединенных Штатах. Ревень можно готовить как основные блюда, а также употреблять в качестве десертов. Потребление этого растения помогает организму бороться с диабетом, также стимулирует секрецию гормонов роста в организме, помогая вам стать выше.
Кале
Листовая капуста — очень питательное растение, она содержит витамины C, К, PP и витамины группы В: B6, B2, B1, а так же минеральные вещества: бета-каротин, калий, кальций, натрий, магний и фосфор и растворимую клетчатки. Употребление капусты кале также может помочь в увеличении роста.
Шпинат
Шпинат очень питателен и содержит кальций, витамины, железо и клетчатку, которые необходимы для правильного функционирования организма. Шпинат называют самым мощным стимулятором для роста мышц, поэтому он чрезвычайно важен для организма.
Репа
Репу выращивают в основном в умеренных регионах мира, но в настоящее время ее можно найти по всему миру. Этот красивый овощ содержит витамины, клетчатку, белки, жиры. Репа способствует лучшему усвоению кальция из пищи, что приводит к улучшению здоровья костей. Это также может помочь увеличить рост.
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Бамия
Бамия – цветущее растение, общие названия бамии — дамские пальчики, гамбо или бхинди. Бамия на вкус напоминает нечто среднее между кабачком и спаржей. Это очень клейкий овощ и действует он как слабительное. Бамия очень питательна и содержит витамины, минералы, углеводы, воду и клетчатку. Эти питательные вещества работают, чтобы вывести гормоны роста в организме из спячки и помочь телу расти!
Фасоль
Фасоль – очень питательные бобы, они содержат питательные вещества, такие как витамины, белки, углеводы, фолиевую кислоту и клетчатку. Потребление зеленой фасоли может помочь увеличить ваш рост, поскольку она содержит большое количество растительного белка.
Горох
Горох очень питателен и также может помочь вам стать немного выше. Горошинки содержат белки, витамины, клетчатку, лютеин и минералы, которые, как известно, способствуют высокому росту.
Брюссельская капуста
Брюссельская капуста относится к семейству капустных. Она обладает противораковыми свойствами, а также содержит витамины, минералами, белки, железо, клетчатку и другие важные нутриенты. Сочетание всех полезных веществ помогает повысить уровень гормонов роста и заставить их работать на полную силу.
Брокколи
Брокколи принадлежит к семейству капустных. Эта капуста очень питательна, содержит витамин С, различные волокна и железо. Употребление брокколи помогает поддерживать здоровое питание и правильное функционирование организма, а также помогает улучшить рост благодаря наличию витамина К и других питательных веществ.
Бок-чой
Бок-чой — это китайская черешковая капуста. У бок-чоя нет качанов, вместо этого вокруг центральной почки формируются гладкие, темно-зеленые листья на толстых стеблях. В бок-чое содержится большое количество витамина А и С. В, белки, жиры, клетчатка, а также кальций, натрий, железо и магний. Данный вид капусты также стимулирует выработку гормонов роста и помогает активировать их.
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