Грибы помогают похудеть: 4 очевидные причины для снижения веса

Если вы пытаетесь похудеть, но хотите питаться разнообразно и сытно, добавьте в свой рацион грибы. Они дадут вашему организму энергию, сытость и минимум калорий.

Грибы являются отличным продуктом для похудения, главным образом потому, что они содержат мало калорий, жиров и углеводов. Они также довольно питательны и богаты пищевыми волокнами, белком, витаминами и минералами. Существует ряд причин, благодаря которым грибы способствуют снижению веса. Об этом пишет Welltech.

Низкое содержание калорий

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Грибы очень низкокалорийный продукт, по данным Министерства сельского хозяйства США, порция вешенок содержит менее 30 калорий.Таким образом, добавив грибы в свой рацион, вы получите незначительное количество калорий, без лишнего жира, сахара и холестерина.

Высокое содержание клетчатки

Грибы содержат пищевые волокна, необходимые для чувства сытости. Клетчатка — это часть растения, которую человеческий организм не может переварить или усвоить. Следовательно, потребление достаточного количества клетчатки способствует здоровому пищеварению, движению пищи по желудочно-кишечному тракту и многому другому.

По данным клиники Майо, клетчатка также помогает контролировать уровень холестерина и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Таким образом, употребляя в пищу грибы, вы будете чувствовать себя сытым более продолжительное время и потенциально уменьшите переедание в конце дня.

Содержат белок

В грибах также есть несколько граммов белка, который способствует удовлетворению и сытости. Например, шампиньоны и вешенки содержат 3 г белка на 100 г. Белок помогает замедлить пищеварение и усвоение глюкозы, что стабилизирует уровень сахара в крови.

Грибы — это еда в больших объемах

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Грибы – это низкокалорийная пища с большим объемом, которая отлично подходит для объемного питания.

Основное преимущество продуктов большого объема для похудения заключается в том, что вы можете потреблять их в более значительных количествах, не перегружая прием пищи калориями. Например, вы можете добавить несколько нарезанных грибов в мясной соус для пасты, чтобы увеличить объем блюда, но при этом снизить калорийность порции.

Употребляя низкокалорийные продукты, такие как грибы, в большем количестве, вы, скорее всего, будете чувствовать себя менее ограниченными в питании и добьетесь большего успеха в похудении.

Лучшие грибы для похудения

Существует множество разновидностей грибов, от шиитаке до вешенок и многих других. Важно отметить, что все грибы очень питательны (включая витамины и минералы), низкокалорийны и вкусны. Но какие же из них самые полезные для похудения?

Грибы шиитаке. Грибы шиитаке являются фаворитом для тех, кто любит азиатскую кухню, так как их часто обжаривают и добавляют в жаркое, азиатскую лапшу, супы и многое другое. По данным Центра пищевых данных Министерства сельского хозяйства США, грибы шиитаке естественным образом содержат множество различных витаминов и минералов, таких как медь, марганец, селен и витамины группы В.

Фото: Freepik

Вешенки. Вешенки по форме и цвету напоминают устрицы. Подобно грибам шиитаке, вешенки богаты витаминами группы В, такими как ниацин и рибофлавин.

Грибы портобелло. Грибы портобелло — это один из видов шампиньонов. Гриб портобелло, приготовленный на гриле, может стать отличным дополнением к бутерброду с низким содержанием калорий и жира, но в то же время питательным, вкусным и сытным.

Белые шампиньоны. Белые шампиньоны обычно можно найти в любом продуктовом магазине, и они имеют фирменную форму кнопки. Эти грибы настолько универсальны, что их можно использовать в рагу, супах, жарком и многом другом.

Белые шампиньоны также содержат очень мало калорий, жиров и углеводов и, следовательно, могут способствовать здоровой потере веса без ограничений.

Напомним, если вы пытаетесь похудеть или просто ведете здоровый образ жизни, включите в свой рацион продукты, подавляющие аппетит.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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