Грибы помогают похудеть: 4 очевидные причины для снижения веса
Если вы пытаетесь похудеть, но хотите питаться разнообразно и сытно, добавьте в свой рацион грибы. Они дадут вашему организму энергию, сытость и минимум калорий.
Грибы являются отличным продуктом для похудения, главным образом потому, что они содержат мало калорий, жиров и углеводов. Они также довольно питательны и богаты пищевыми волокнами, белком, витаминами и минералами. Существует ряд причин, благодаря которым грибы способствуют снижению веса. Об этом пишет Welltech.
Низкое содержание калорий
Грибы очень низкокалорийный продукт, по данным Министерства сельского хозяйства США, порция вешенок содержит менее 30 калорий.Таким образом, добавив грибы в свой рацион, вы получите незначительное количество калорий, без лишнего жира, сахара и холестерина.
Высокое содержание клетчатки
Грибы содержат пищевые волокна, необходимые для чувства сытости. Клетчатка — это часть растения, которую человеческий организм не может переварить или усвоить. Следовательно, потребление достаточного количества клетчатки способствует здоровому пищеварению, движению пищи по желудочно-кишечному тракту и многому другому.
По данным клиники Майо, клетчатка также помогает контролировать уровень холестерина и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Таким образом, употребляя в пищу грибы, вы будете чувствовать себя сытым более продолжительное время и потенциально уменьшите переедание в конце дня.
Содержат белок
В грибах также есть несколько граммов белка, который способствует удовлетворению и сытости. Например, шампиньоны и вешенки содержат 3 г белка на 100 г. Белок помогает замедлить пищеварение и усвоение глюкозы, что стабилизирует уровень сахара в крови.
Грибы — это еда в больших объемах
Грибы – это низкокалорийная пища с большим объемом, которая отлично подходит для объемного питания.
Основное преимущество продуктов большого объема для похудения заключается в том, что вы можете потреблять их в более значительных количествах, не перегружая прием пищи калориями. Например, вы можете добавить несколько нарезанных грибов в мясной соус для пасты, чтобы увеличить объем блюда, но при этом снизить калорийность порции.
Употребляя низкокалорийные продукты, такие как грибы, в большем количестве, вы, скорее всего, будете чувствовать себя менее ограниченными в питании и добьетесь большего успеха в похудении.
Лучшие грибы для похудения
Существует множество разновидностей грибов, от шиитаке до вешенок и многих других. Важно отметить, что все грибы очень питательны (включая витамины и минералы), низкокалорийны и вкусны. Но какие же из них самые полезные для похудения?
Грибы шиитаке. Грибы шиитаке являются фаворитом для тех, кто любит азиатскую кухню, так как их часто обжаривают и добавляют в жаркое, азиатскую лапшу, супы и многое другое. По данным Центра пищевых данных Министерства сельского хозяйства США, грибы шиитаке естественным образом содержат множество различных витаминов и минералов, таких как медь, марганец, селен и витамины группы В.
Вешенки. Вешенки по форме и цвету напоминают устрицы. Подобно грибам шиитаке, вешенки богаты витаминами группы В, такими как ниацин и рибофлавин.
Грибы портобелло. Грибы портобелло — это один из видов шампиньонов. Гриб портобелло, приготовленный на гриле, может стать отличным дополнением к бутерброду с низким содержанием калорий и жира, но в то же время питательным, вкусным и сытным.
Белые шампиньоны. Белые шампиньоны обычно можно найти в любом продуктовом магазине, и они имеют фирменную форму кнопки. Эти грибы настолько универсальны, что их можно использовать в рагу, супах, жарком и многом другом.
Белые шампиньоны также содержат очень мало калорий, жиров и углеводов и, следовательно, могут способствовать здоровой потере веса без ограничений.
Напомним, если вы пытаетесь похудеть или просто ведете здоровый образ жизни, включите в свой рацион продукты, подавляющие аппетит.
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