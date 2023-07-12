Гриби допомагають схуднути: 4 очевидні причини для зниження ваги

Якщо ви намагаєтеся схуднути, але хочете харчуватися різноманітно й не відчувати голоду, додайте до свого раціону гриби. Вони дадуть вашому організму енергію, ситість і мінімум калорій.

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Гриби є чудовим продуктом для схуднення, головним чином тому, що вони містять мало калорій, жирів та вуглеводів. Вони також досить поживні і багаті харчовими волокнами, білком, вітамінами та мінералами. Існує низка причин, завдяки яким гриби сприяють зниженню ваги. Про це пише Welltech.

Низький вміст калорій

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Гриби дуже низькокалорійний продукт, за даними Міністерства сільського господарства США, порція глив містить менше 30 калорій. Таким чином, додавши гриби до свого раціону, ви отримаєте незначну кількість калорій, без зайвого жиру, цукру та холестерину.

Високий вміст клітковини

Гриби містять харчові волокна, необхідні для відчуття ситості. Клітковина — це частина рослини, яку людський організм не може перетравити або засвоїти. Отже, споживання достатньої кількості клітковини сприяє здоровому травленню, руху їжі по шлунково-кишковому тракту та багато чому іншому.

За даними клініки Майо, клітковина також допомагає контролювати рівень холестерину і підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Таким чином, вживаючи в їжу гриби, ви почуватиметеся ситим більш тривалий час і потенційно зменшите переїдання наприкінці дня.

Містять білок

У грибах також є кілька грамів білка, який сприяє задоволенню та ситості. Наприклад, печериці та гливи містять 3 г білка на 100 г. Білок допомагає уповільнити травлення й засвоєння глюкози, що стабілізує рівень цукру в крові.

Гриби — це їжа у великих обсягах

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Гриби — це низькокалорійна їжа з великим об'ємом, яка чудово підходить для об'ємного харчування.

Основна перевага продуктів великого об'єму для схуднення полягає в тому, що ви можете споживати їх у значних кількостях, не перевантажуючи прийом їжі калоріями. Наприклад, ви можете додати кілька нарізаних грибів у м'ясний соус для пасти, щоб збільшити об'єм страви, але при цьому знизити калорійність порції.

Вживаючи низькокалорійні продукти, такі як гриби, у більшій кількості, ви, найімовірніше, почуватиметеся менш обмеженими в харчуванні й досягнете більшого успіху в схудненні.

Найкращі гриби для схуднення

Існує безліч різновидів грибів, від шиітаке до глив і багатьох інших. Важливо відзначити, що всі гриби дуже поживні (включно з вітамінами і мінералами), низькокалорійні та корисні. Але які ж із них найкорисніші для схуднення?

Гриби шиїтаке. Гриби шиітаке є фаворитом для тих, хто любить азіатську кухню, оскільки їх часто обсмажують та додають у печеню, азіатську локшину, супи та багато іншого. За даними Центру харчових даних Міністерства сільського господарства США, гриби шиітаке природним чином містять безліч різних вітамінів і мінералів, таких як мідь, марганець, селен та вітаміни групи В.

Фото: Freepik

Гливи. Гливи за формою й кольором нагадують устриці. Подібно до грибів шиїтаке, гливи багаті вітамінами групи В, такими як ніацин і рибофлавін.

Гриби портобелло. Гриби портобелло — це один із видів печериць. Гриб портобелло, приготований на грилі, може стати чудовим доповненням до бутерброда з низьким вмістом калорій і жиру, але водночас поживним, смачним й ситним.

Білі печериці. Білі печериці зазвичай можна знайти в будь-якому продуктовому магазині, вони мають фірмову форму кнопки. Ці гриби настільки універсальні, що їх можна використовувати в рагу, супах, смаженні та багато іншого.

Білі печериці також містять дуже мало калорій, жирів і вуглеводів а, отже, можуть сприяти здоровій втраті ваги без обмежень.

Нагадаємо, якщо ви намагаєтеся схуднути або просто ведете здоровий спосіб життя, включіть у свій раціон продукти, що пригнічують апетит.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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