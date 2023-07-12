Чем можно заменить яйца. 5 вкусных альтернатив с высоким содержанием белка

Чтобы заменить яйца, добавьте в рацион эти веганские продукты с высоким содержанием белка, чтобы удовлетворить ежедневные потребности организма в этом ценном микронутриенте.

Хотя яйца являются распространенным источником белка для многих, существую люди, которые не употребляют в пищу этот продукт из-за аллергии или определенного мировоззрения. Впрочем, какова бы ни была причина, нужно побеспокоиться об удовлетворении ваших ежедневных потребностей в белке. На самом деле, вы можете попробовать множество веганских продуктов с высоким содержанием белка, которые соответствуют вашему диетическому выбору и предлагают уникальные вкусы и текстуры. Cертифицированный диетолог, доктор Рохини Патил рассказал, какие варианты вегетарианской пищи с высоким содержанием белка, могут стать отличной альтернативой яйцам. Об этом пишет Health Shots.

Тофу

Фото: Freepik

Тофу, приготовленный из соевых бобов, является универсальным и популярным заменителем мяса во многих кухнях. Это отличны источник белка, в нем содержится примерно 8 граммов белка на 100 граммов продукта. Тофу можно готовить различными способами, например, обжаривать, жарить на гриле или добавлять в супы или тушеные блюда. Нейтральный вкус позволяет ему впитывать вкус специй и соусов, что делает тофу прекрасным дополнением к широкому ассортименту блюд.

Горох маш

Фото: Pixabay

Маш или бобы мунг один из основных продуктов индийской кухни и прекрасный источник растительного белка. Маш содержит 24 грамма белка на 100 граммов. Он очень универсален и может использоваться в супах, карри, салатах или даже перемалываться в муку для приготовления блинов. Маш также богат клетчаткой, витаминами и минералами, что делает его полезным дополнением к вашему рациону

Орехи

Фото: Pixabay

Орехи — это не только вкусный перекус, но и отличный источник белка, полезных жиров и необходимых питательных веществ. Сочетание различных орехов, таких как миндаль, грецкие орехи, бразильские орехи и макадамия, может создать богатую белком смесь. Миндаль, например, содержит примерно 21 грамм белка на 100 граммов. Вы можете наслаждаться горстью смешанных орехов в качестве перекуса, посыпать ими салаты или использовать их в качестве начинки для десертов и каш.

Семена конопли

Семена конопли маленькие, но содержат питательные вещества, которые предлагают полный белковый профиль, содержащий все незаменимые аминокислоты. Они содержат около 31 грамма белка на 100 граммов, что делает эти семена отличным выбором для тех, кто ищет растительные источники белка. Семена конопли имеют мягкий ореховый вкус, их можно добавлять в смузи, овсянку и йогурт, а также использовать в качестве приправы для салатов и жареных овощей.

Творог

Фото: Pixabay

Творогом – отличный вариант протеина для вегетарианцев. Его изготавливают путем свертывания молока с лимонным соком или уксусом, в результате чего получается богатая кремовая текстура. Творог содержит около 18 граммов белка на 100 граммов, а также является хорошим источником кальция. Его можно использовать в различных блюдах или есть просто так, добавив сезонные ягоды или фрукты.

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