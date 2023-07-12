Вышиванка и синее платье: два образа Елены Зеленской на саммите НАТО в Вильнюсе

Сейчас в Вильнюсе, столице Литвы, проходит саммит НАТО и на него съехались главы государств со своими супругами.

На саммите НАТО 2023 года, который проходит в литовском Вильнюсе, собрались президенты и премьер-министры со всего мира. Но особое внимание, конечно, привлекли президент Украины Владимир Зеленский и первая леди. Елена Зеленская, представляя свою страну, которая воюет с Россией, привлекла внимание мировых СМИ своими продуманными нарядами. Об этом пишет Daily Mail.

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Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в мероприятии, организованном в рамках кампании "Поднимаю флаг за Украину в НАТО".

Первая леди Украины для саммита в Вильнюсе выбрала наряды от украинских брендов

На площади Лукишкес в Вильнюсе Владимира и Елену Зеленских встретили президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене.

Главы государств подняли на площади флаг Украины, переданный украинскими военными из города Бахмута Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Также этот флаг пронесли по улицам Вильнюса бегуны-марафонцы.

На сцене Елена Зеленская появилась в стильном образе. Она выбрала черные брюки, черные туфли на шпильках и стильную вышиванку от украинского бренда Gunia с черными узорами. Образ она дополнила украшениями от того же бренда.

Владимир Зеленский, к слову, был одет в уже привычном милитари-образе. Пока в стране идет война глава государства игнорирует принятый на подобных мероприятиях деловой стиль, включающий в себя костюм и галстук.

На ужин в первый вечер саммита НАТО 2023 года первые леди сменили наряды. И Елена Зеленская появилась в потрясающем синем платье от украинского бренда Litkovska. Его отличает оригинальная драпировка и лаконичная вышивка в виде летящих птиц на груди.

Первая леди Украины для саммита в Вильнюсе выбрала наряды от украинских брендов Фото: Getty Images

На ужин чета Зеленских прибыла вместе с четой Макрон. И 45-летнюю Елену и 70-летнюю Брижит уже назвали самыми стильно одетыми первыми леди саммита НАТО.

К слову, на ужине Брижит Макрон появилась в белоснежном мини-платье и туфлях на высоких каблуках.

Напомним, Вильнюсский саммит НАТО 2023 года завершится сегодня, 12 июля. Он направлен на рассмотрение продолжающегося российского вторжения в Украину.

Владимир Зеленский уже успел провести несколько важных встреч с мировыми лидерами. И несколько встреч планируется провести сегодня.

А тем временем глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что у Украины и НАТО совершенно разные позиции касаемо того, каким может быть членство.