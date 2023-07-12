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Стиль жизни Саммит НАТО в Вильнюсе

Вышиванка и синее платье: два образа Елены Зеленской на саммите НАТО в Вильнюсе

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Фото: Getty Images | Первая леди Украины для саммита в Вильнюсе выбрала наряды от украинских брендов

Сейчас в Вильнюсе, столице Литвы, проходит саммит НАТО и на него съехались главы государств со своими супругами.

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На саммите НАТО 2023 года, который проходит в литовском Вильнюсе, собрались президенты и премьер-министры со всего мира. Но особое внимание, конечно, привлекли президент Украины Владимир Зеленский и первая леди. Елена Зеленская, представляя свою страну, которая воюет с Россией, привлекла внимание мировых СМИ своими продуманными нарядами. Об этом пишет Daily Mail.

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Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в мероприятии, организованном в рамках кампании "Поднимаю флаг за Украину в НАТО".

елена зеленская, владимир зеленский, саммит нато вильнюс, образы елены зеленской Fullscreen
Первая леди Украины для саммита в Вильнюсе выбрала наряды от украинских брендов

На площади Лукишкес в Вильнюсе Владимира и Елену Зеленских встретили президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене.

Главы государств подняли на площади флаг Украины, переданный украинскими военными из города Бахмута Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Также этот флаг пронесли по улицам Вильнюса бегуны-марафонцы.

На сцене Елена Зеленская появилась в стильном образе. Она выбрала черные брюки, черные туфли на шпильках и стильную вышиванку от украинского бренда Gunia с черными узорами. Образ она дополнила украшениями от того же бренда.

елена зеленская, владимир зеленский, саммит нато вильнюс Fullscreen
елена зеленская, владимир зеленский, саммит нато вильнюс Fullscreen
елена зеленская, владимир зеленский, саммит нато вильнюс Fullscreen
елена зеленская, владимир зеленский, саммит нато вильнюс
елена зеленская, владимир зеленский, саммит нато вильнюс
елена зеленская, владимир зеленский, саммит нато вильнюс

Владимир Зеленский, к слову, был одет в уже привычном милитари-образе. Пока в стране идет война глава государства игнорирует принятый на подобных мероприятиях деловой стиль, включающий в себя костюм и галстук.

На ужин в первый вечер саммита НАТО 2023 года первые леди сменили наряды. И Елена Зеленская появилась в потрясающем синем платье от украинского бренда Litkovska. Его отличает оригинальная драпировка и лаконичная вышивка в виде летящих птиц на груди.

елена зеленская, владимир зеленский, саммит нато вильнюс, образы елены зеленской Fullscreen
Первая леди Украины для саммита в Вильнюсе выбрала наряды от украинских брендов
Фото: Getty Images

На ужин чета Зеленских прибыла вместе с четой Макрон. И 45-летнюю Елену и 70-летнюю Брижит уже назвали самыми стильно одетыми первыми леди саммита НАТО.

К слову, на ужине Брижит Макрон появилась в белоснежном мини-платье и туфлях на высоких каблуках.

Напомним, Вильнюсский саммит НАТО 2023 года завершится сегодня, 12 июля. Он направлен на рассмотрение продолжающегося российского вторжения в Украину.

Владимир Зеленский уже успел провести несколько важных встреч с мировыми лидерами. И несколько встреч планируется провести сегодня.

А тем временем глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что у Украины и НАТО совершенно разные позиции касаемо того, каким может быть членство.