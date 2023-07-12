Вишиванка і синя сукня: два образи Олени Зеленської на саміті НАТО у Вільнюсі

Зараз у Вільнюсі, столиці Литви, проходить саміт НАТО і на нього з'їхалися глави держав зі своїми дружинами.

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На саміті НАТО 2023 року, який проходить у литовському Вільнюсі, зібралися президенти і прем'єр-міністри з усього світу. Але особливу увагу, звісно, привернули президент України Володимир Зеленський і перша леді. Олена Зеленська, представляючи свою країну, яка воює з Росією, привернула увагу світових ЗМІ своїм продуманим вбранням. Про це пише Daily Mail.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у заході, організованому в межах кампанії "Піднімаю прапор за Україну в НАТО".

Перша леді України для саміту у Вільнюсі обрала вбрання від українських брендів

На площі Лукішкес у Вільнюсі Володимира та Олену Зеленських зустріли президент Литви Гітанас Науседа і перша леді Діана Науседене.

Глави держав підняли на площі прапор України, переданий українськими військовими з міста Бахмута Донецької області, де тривають запеклі бої з російськими окупантами. Також цей прапор пронесли вулицями Вільнюса бігуни-марафонці.

На сцені Олена Зеленська з'явилася в стильному образі. Вона обрала чорні штани, чорні туфлі на шпильках і стильну вишиванку від українського бренду Gunia з чорними візерунками. Образ вона доповнила прикрасами від того ж бренду.

Володимир Зеленський, до речі, був одягнений у вже звичному мілітарі-образі. Поки в країні триває війна, глава держави ігнорує прийнятий на подібних заходах діловий стиль, що включає в себе костюм і краватку.

На вечерю в перший вечір саміту НАТО 2023 року перші леді змінили вбрання. І Олена Зеленська з'явилася в приголомшливій синій сукні від українського бренду Litkovska. Її вирізняє оригінальне драпірування і лаконічна вишивка у вигляді птахів, що летять, на грудях.

Перша леді України для саміту у Вільнюсі обрала вбрання від українських брендів Фото: Getty Images

На вечерю подружжя Зеленських прибуло разом із подружжям Макрон. І 45-річну Олену, і 70-річну Бріжит уже назвали найстильніше вбраними першими леді саміту НАТО.

До слова, на вечері Бріжит Макрон з'явилася в білосніжній мінісукні і туфлях на високих підборах.

Нагадаємо, Вільнюський саміт НАТО 2023 року завершиться сьогодні, 12 липня. Він спрямований на розгляд триваючого російського вторгнення в Україну.

Володимир Зеленський уже встиг провести кілька важливих зустрічей зі світовими лідерами. І кілька зустрічей планується провести сьогодні.

А тим часом очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що в України і НАТО абсолютно різні позиції стосовно того, яким може бути членство.