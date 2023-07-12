Круз Бекхэм показал свою новую татуировку (фото)
Сына звездной четы Бекхэм вдохновила музыкальная тематика.
18-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Круз продемонстрировал новую татуировку. В Instagram младший наследник звездной пары из Великобритании сделал репост поста своего тату-мастера.
Оказалось, что Certified Letter Boy набил Крузу изображение винилового проигрывателя.
На черно-белом снимке видно, как Круз демонстрирует рисунок на своем бицепсе, на котором изображена звуковая система с открытой крышкой.
На фото, опубликованном в Instagram младшего Бекхэма, видно, как Круз лежит на спине в причудливых фиолетовых солнцезащитных очках, глядя на камеру.
Тату-мастера в этот момент можно было увидеть глубоко сосредоточенным, когда он начал работать на руке Круза.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
На других снимках, опубликованных на его странице, Круз показал поклонникам то, чем он занимался в последнее время. Судя по всему, он записывает новую музыку, поскольку сделал селфи за микрофоном в студии звукозаписи.
На другом фото Круз позировал для зеркального селфи перед зеленой стеной. Он был одет в красно-черную полосатую футболку и джинсы большого размера с туфлями Birkenstock. Свой стильный ансамбль он завершил золотой цепочкой на шее и растрепанными волосами.
Напомним, Круз Бекхэм и его возлюбленная вдохновились культовым снимком родителей парня.
Также Фокус писал о съемке Круза Бекхэма для обложки.