Королевская семья выглядела довольно разобщенно на Trooping the Color 2023, — эксперт

Джуди Джеймс, эксперт по языку тела, указала на уменьшение количества лиц на балконе Букингемского дворца.

Королевская семья выглядела довольно разобщенно, когда они вместе позировали на балконе во время празднования 75-летия короля Чарльза III, известного как Trooping the Color в июне 2023 года, по словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс. Об этом пишет Daily Express.

"Композиция этой "уменьшенной" позиции на королевском балконе выглядит как веселая улыбка с отсутствующими несколькими зубами", — описала Джеймс резкий контраст с парадами предыдущих лет.

В этом году только работающим членам королевской семьи разрешили выйти на балкон Букингемского дворца во время мероприятия, а это означает, что принцессе Беатрис, принцессе Евгении и Заре Тиндалл не позволили.

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Trooping the Color 2023 Фото: Getty Images

"Вместо меньшей, более сплоченной, лояльной группы, это выглядит как пять группировок в очевидном конфликте: Анна и Тим неуклюже стоят на одном конце; Уильям и Кейт позируют в блестящей, но немного отгороженной семейной группе; Чарльз и Камилла пользуются доброжелательностью толпы в центре; Эдвард и Софи пытаются наладить дружеские отношения с Глостерами на другом конце", — заявила Джеймс.

"Атмосфера "Единой объединенной семьи", кажется, совсем отсутствует", — добавила эксперт.

Во время правления королевы Елизаветы ІІ толпа была гораздо больше, поскольку все члены королевской семьи — как работающие, так и неработающие — присоединялись к ней на балконе.

Trooping the Color 2023 Фото: Getty Images

"Но каждый из пробелов теперь, кажется, рассказывает свою собственную трагическую или туманную историю", — сказала она. "Династия, кажется, была уволена или рассеяна, оставив эту неопределенную группу, которая осталась похожей на тех, кто пережил бизнес-отбор".

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