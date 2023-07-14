"Такой она выросла": что больше всего нравится принцу Уильяму в Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская воспитывает трех королевских наследников — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Стало известно, что принцу Уильяму больше всего нравится в Кейт Миддлтон. Об этом пишет People.

Благодаря своему некоролевскому воспитанию принцесса Уэльская привнесла "здоровую дозу нормальной жизни", сообщил инсайдер дворца.

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"Их дети выглядят довольными жизнью", — сказал источник. "По большей части это стабилизирующая нормальность, которую приносит Кейт — и такой она выросла".

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

По словам источника, Миддлтон, которая выросла в деревне Баклбери, полна решимости дать своим детям шанс жить "нормальным" детством.

Вырастая в сельской местности, принцесса любила прогулки на свежем воздухе и могла быть "немного грязной".

"Она не воспитывалась в том аристократическом окружении, где вы видите детей на короткое время каждый день", — пояснил инсайдер.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Скриншот видео

Принц Уильям и принцесса Кейт не забывали о том, что они воспитывают будущего монарха.

Принц Джордж, которому 22 июля 2023 исполнится 10 лет, очевидно, хорошо осознает, что он второй в очереди престолонаследия. Он проводил время наедине с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом до их смерти, даже официально обсуждая свои обязанности в 2020 году.

Напомним, Кейт Миддлтон пыталась примирить принца Уильяма и принца Гарри.

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