Кейт Миддлтон была "миротворцем" в конфликте принца Уильяма и принца Гарри, — источник

Автор книги "Придворные" Валентайн Лоу считает, что принцесса Уэльская была посредником во время напряжения между братьями.

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Кейт Миддлтон была "миротворцем" в конфликте принца Уильяма и принца Гарри. Об этом рассказывает королевский эксперт Валентайн Лоу в подкасте "Scandal Mongers".

Автор книги 2023 года "Придворные", которая подробно рассказывает о хитростях доверенных советников королевской семьи, утверждает, что Миддлтон была посредником между братьями, 41-летним принцем Уильямом и 38-летним принцем Гарри, во время напряжения.

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Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

"Она часто была миротворцем или пыталась быть миротворцем с Гарри", — отметил Валентайн. "Вы видели это после похорон Филиппа, когда она как бы собрала братьев".

В течение последних нескольких лет между братьями Уильямом и Гарри возникло особое напряжение.

В 2020 году герцоги Сассекские покинули Великобританию, сложив королевские обязанности и переехав в США. Впоследствии Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри, выпустили сериал вместе с Netflix, а младший сын короля написал мемуары, в которых описал драку с братом.

Король Чарльз III с сыновьями Фото: Getty Images

Напомним, как пройдут летние каникулы 2023 у принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Также Фокус писал о появлении младшей сестры Кейт Миддлтон на Уимблдоне с мужем.