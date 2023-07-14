Илон Маск строит себе стеклянный дом на территории завода, — WSJ

Хоть миллиардер раньше и говорил, что хочет избавиться от всей своей "земной" недвижимости, но, похоже, ему это не удалось.

Миллиардер Илон Маск, чье состояние оценивают в 240 миллиардов долларов, похоже решил нарушить собственное обещание "не иметь дома", данное в 2020 году, и все-таки обзавестись жилищем. Об этом пишет WSJ.

По словам инсайдеров, в компании по производству электромобилей Tesla появился некий сверхсекретный "Проект 42". Это здание со стеклянными стенами, которое должно располагаться недалеко от штаб-квартиры компании Tesla, которая располагается возле города Остин в Техасе.

Завод "Тесла" в Техасе

Неясно, построено ли здание, и начали ли уже его строить, но в компании сделали заказ на большую партию сверхпрочного стекла.

В руки журналистам попали несколько концептов дома. Один из них изображал шестиугольный дом с заводом Tesla на заднем плане.

На других визуализациях была изображена большая стеклянная коробка, напоминающая магазин Apple на Пятой авеню на Манхэттене, с жилой зоной, которая включает спальни, ванные комнаты и кухню. На некоторых планах здания был даже водопад и концепт автомобиля Tesla Cybertruck, приближающийся к строению. Среди людей, близких к проекту, даже ходили слухи, что это будет музей, а не дом. Или что сам дом будет включать в себя музей.

По словам людей, знакомых с ситуацией, проект привлек внимание юристов и членов совета директоров Tesla, когда они увидели заказ на стеклянные панели, стоимостью в несколько миллионов долларов.

После члены совета директоров Tesla расследовали, использовались ли ресурсы компании не по назначению, и какую роль играл в этом Маск.

Tesla, Маск и Робин Денхолм, председатель правления Tesla, не ответили на запросы о комментариях, как и другие члены правления.

Завод Tesla в Остине, который компания называет Giga Texas, является ключевым элементом расширяющейся бизнес-империи Маска в штате Одинокой звезды. Маск ранее говорил, что хотел построить город-утопию вдоль реки Колорадо.

Завод "Тесла" в Техасе

Ранее партнеры Маска искали недвижимость в районе Остина для предпринимателя-миллиардера.

52-летний миллиардер на протяжении своей жизни вел довольно кочевой образ жизни, но успел приобрести несколько домов. Когда он решил лететь на Марс, он заявил, что собирается избавиться от всей своей "земной недвижимости".

Он рассказывал, как спал на автомобильном заводе Tesla в Калифорнии во время напряженных рабочих периодов. А когда купил Twitter, то спал и прямо в штаб-квартире этой социальной сети в Сан-Франциско.

В 2021 году Маск признавался, что живет у друзей, а потом поставил сборный домик за 50 тысяч долларов на территории завода. Певица Граймс, с которой он тогда встречался, полностью поддерживала его кочевой образ жизни.