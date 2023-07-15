Принцесса Шарлотта и принц Луи появились в одинаковой обуви (фото)

Королевские наследники присоединились к родителям во время посещения авиашоу.

Принцесса Шарлотта и принц Луи появились на публике в одинаковой обуви. Об этом пишет Page Six.

Королевская семья Великобритании посетила накануне шоу Air Tattoo в RAF Fairford в Англии.

8-летняя Шарлотта и 5-летний Луи носили такие же темно-синие кроссовки, цена которых $51-65, от Trotters. Такой обувью годами пользовались королевские наследники.

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Единственная дочь принца и принцессы Уэльских добавила к образу белый кардиган и полосатое платье с воротником, которое она носила на прошлогодних Играх Содружества, а ее младший брат был в темно-синем свитере, белой рубашке и шортах.

Королевская семья Великобритании посетила авиашоу Фото: Getty Images

В то время принц Джордж был в светло-голубой рубашке-поло Ralph Lauren (цена которой 50 долларов) и зеленых брюках.

Будущие короли, принц Джордж и принц Уильям, также скоординировали свою обувь: 41-летний сын Чарльза III и его старший наследник выбрали для выхода коричневые замшевые туфли.

Королевская семья Великобритании посетила авиашоу Фото: Getty Images

А Уильям и Кэтрин даже согласовали свои брюки: королевская пара носила темно-синие брюки и темно-синие пояса.

Королевская семья Великобритании посетила авиашоу Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Шарлотта и принц Луи трогательно держались за руки во время исторической коронации Чарльза III.

Также Фокус писал об участии королевских наследников в майском пикнике.