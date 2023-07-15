Принцесса Беатрис посетила Уимблдон в компании мужа (фото)

Дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон продемонстрировала элегантный образ в светлых оттенках.

34-летняя принцесса Йоркская Беатрис посетила Уимблдон в компании своего мужа, итальянского бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом пишет People.

Беатрис и Эдоардо, которые будут праздновать третью годовщину свадьбы 17 июля 2023 года, смеялись во время 12-го дня известного теннисного чемпионата. Супруги сидели в королевской ложе на центральном корте во время полуфинального матча мужского одиночного разряда.

Племянница короля Чарльза III выбрала для выхода нежно-розовое платье-рубашку с поясом от Emilia Wickstead, цена которого составляет 1287 фунтов стерлингов (около 60 тысяч гривен). К образу дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон добавила кремовый клатч от Roger Vivier за 1400 евро (около 57 тысяч гривен). Волосы королевской персоны были распущены.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци на Уимблдоне Фото: Getty Images

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Между тем, муж принцессы Беатрис был в классическом костюме с белой рубашкой и галстуком.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци на Уимблдоне Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Беатрис посетила светский ужин в платье за более 80 тысяч грн.

Также Фокус писал о появлении на Уимблдоне 2023 сестры Кейт Миддлтон в компании ее мужа.