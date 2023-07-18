Королева Летиция продемонстрировала идеальный шелковый ансамбль (фото)

Монаршая чета посетила церемонию награждения журналистов в Мадриде.

Королева Испании Летиция продемонстрировала идеальный шелковый комплект. Об этом пишет Daily Mail.

50-летняя жена испанского короля посетила церемонию награждения ABC Journalism Awards в Мадриде. Для выхода в свет она выбрала яркую голубую шелковую юбку макси и топ испанского бренда Maksu Online.

На ногах бывшей журналистки были золотистые туфли на каблуках, а к образу она добавила металлическую сумку-клатч и серьги. Волосы Летиции были распущены.

Король Филипп продемонстрировал элегантный черный костюм в сочетании с черной бабочкой и белой рубашкой.

Награду на церемонии обычно вручают король и королева Испании, а в этом году ее получила испанская карикатурист Флавия Альварес-Педроса.

Король и королева Испании Фото: Getty Images

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Отметим, что топ королевы стоит 125 евро (около 5 тысяч грн), а юбка — 185 евро (около 7,5 тысяч грн). Монаршая персона известна своей приверженностью к бюджетным брендам, а особенно испанским.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Недавно она даже продемонстрировала на публике вышиванку украинского бренда.

Королева Летиция

Напомним, король и королева Испании со своими наследницами-подростками посетили публичное мероприятие в Мадриде.

Также Фокус писал о выходе королевы Летиции в свет с двумя дочерьми.