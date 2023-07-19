Принцесса Беатрис в цветочном платье сходила на день рождения друга-миллиардера (фото)

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци посетили эксклюзивный клуб "Освальдс", где наследник миллиардов Карло Агостинелли отмечал 23-й день рождения.

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци посетили закрытый лондонский клуб "Освальдс", где день рождения отмечал богатый наследник Карло Агостинелли. Таблоиды подозревают, что у 23-летнего юноши роман с теннисной звездой Эммой Радукану. Об этом пишет Daily Mail.

Беатрис с супругом приехали к клубу на день рождения Карло, с которым их, как пишут СМИ, связывают дружеские отношения.

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Для визита Беатрис выбрала яркое цветочное платье и ярко-розовые туфли на каблуках. В конце концов она сменила каблуки на пару кремовых туфель на плоской подошве.

Карло Агостинелли – сын Роберто Агостинелли, бывшего банкира Goldman Sachs, который однажды пытался купить футбольный клуб "Ливерпуль", и Матильды Фавье, главы отдела по связям с общественностью Dior. Состояние его отца оценивается в миллиарды.

Так что немудрено, что юный Карло решил отметить свой день рождения в заведении, куда нет доступа журналистам и папарацци. Клуб "Освальдс" славится своей конфиденциальностью. У него даже нет вывески, а узнать его можно лишь по двери синего цвета.

Но таблоиды подтвердили, что на дне рождении Карло присутствовала звезда тенниса Эмма Радукану. 20-летняя теннисистка стала сенсацией в 2021 году, когда выиграла Открытый чемпионат США. И хоть с той поры она редко выходит на корт и лечится от травм, она все равно остается одной из самых высокооплачиваемых спортсменок. Только за минувший Уимблдон она заработала почти полмиллиона долларов, благодаря спонсорским сделкам с Porsche, British Airways и Dior.

Таблоиды подозревают, что у молодых людей роман. Они встречались в Мексике и Греции. Уже успели сходить на ужин и их часто видят вместе. Также Эмму видели в его квартире стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов в Кенсингтоне.

Эмма Радукану и Карло Агостинелли Фото: Instagram emma raducanu

Сами Карло и Эмма никак не комментируют свои отношения.

Напомним, ранее Фокус рассказывал об отношениях Эммы Радукану и Карло Агостинелли.

А также писал обо всем, что известно о закрытом клубе "Освальдс" в Лондоне. Эксклюзивное заведение славится своим впечатляющим списком гостей: его посещают члены королевской семьи, Бекхэмы и даже Мадонна ужинала здесь, посещая Лондон. Заведение принадлежит Робину Бирли, который назвал заведение в честь своего дедушки Освальда Бирли – известного королевского портретиста.